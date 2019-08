„Spaßtraining“ kam gut an

Altheim.Knapp 30 Kinder und Jugendliche meldeten sich für das Spaßtraining des VfB Altheim. Aktive sowie einige, die es vielleicht noch werden wollen, kamen dabei auf ihre Kosten. Die Mini-Bambini und Bambini (ab vier Jahren) durften beim Sackhüpfen und Ball-Jonglieren ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bei Dribbling- und Slalom-Übungen sowie Torschusseinheiten konnten einzelne Talente entdeckt werden. Hier sorgten Christian Müller und Christian Lauer dafür, dass die Kleinsten jede Menge Spaß hatten. Die Gruppe im Alter der F-Jugend bewies dagegen schon Einiges an Ballsicherheit. Hier konnten die Gruppenleiter bereits Wert legen auf schnelles und genaues Passen mit anschließendem Torschuss. Auch hier kann sich der VfB Altheim über den Nachwuchs freuen. Auch in der Gruppe der „Großen“ (Alter E-Jugend) fanden sich große Talente zusammen und hatten Spaß an den Einheiten mit dem runden Leder. Zum Abschluss kamen alle Gruppen bei einem gemeinsamen Grillen zusammen. dka

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019