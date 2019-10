Spannende Einblicke in den Betrieb

Walldürn.Die Klasse W2KI der Frankenlandschule Walldürn mit 23 Industriekaufleuten im zweiten Ausbildungsjahr hatte die Gelegenheit, zusammen mit ihrem Lehrer Dominik Nowotny die Maschinenfabrik Gustav Eirich in Hardheim zu besuchen.

Die angehenden Industriekaufleute André Kuschel, Lena Frank und Franziska Böhrer, die bei Eirich ausgebildet werden, organisierten eine Besichtigung in ihrer Ausbildungsfirma. Am Vormittag wurde die Klasse von dem für die Ausbildung zuständigen Personalreferenten Michael Gehrig begrüßt, der die Firma zunächst vorstellte. Dabei erfuhren die Schüler, dass das traditionsreiche Unternehmen zwei Standorte in Deutschland hat, an denen circa 630 Mitarbeiter beschäftigt sind. Doch Eirich agiert auch international auf sechs Kontinenten in 14 Ländern mit circa 1400 Mitarbeitern. Nach dieser Einführung ging es weiter mit der Betriebsbesichtigung, für die die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Die einzelnen Stationen waren ein modernes Großraumbüro, die Werkstatt, die E-Werkstatt und die Ausbildungswerkstatt. Im Verlauf der Führung wurden alle Abteilungen in ihrer Funktion erklärt und es wurde deutlich, in welchem Zusammenhang sie stehen.

Auch eine in der heutigen Zeit eher seltene Abteilung in der Werkstatt bestaunten die Schüler, nämlich die eigene Schmiede, die noch in Betrieb ist. Am Ende des Rundgangs ging es in die Montage- und Lackierhalle. Dort betrachteten die Gruppen einen kompletten Mischer von innen und außen. Den Abschluss bildete die Besichtigung des „Mixeum Eirich“, ein als Museum gestalteter historischer Rundgang durch die Geschichte des Unternehmens. Auch die Veränderungen der Lebens- und Arbeitswelt und der Reisemöglichkeiten von Vertriebsmitarbeitern wurden dabei deutlich. Offene Fragen beantwortete Ausbilder Michael Gehrig.

Aus der Betriebsbesichtigung nahmen die Auszubildenden aus den anderen Firmen die Erkenntnis mit, dass sie alle schon einmal mit Produkten aus einem Eirich-Mischer in Berührung kamen, denn diese werden unter anderem bei Baustoffen, Gläsern, Düngemittel, Keramik und Akkus eingesetzt. Am Ende des interessanten Tages bedankten sich die Auszubildenden für die Einblicke in das Unternehmen und die gute Zusammenarbeit mit der Frankenlandschule.

