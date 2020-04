Soziale Kontakte auf den Frequenzen

Walldürn.Am 18. April ist der Weltamateurfunktag. Die Internationale Amateur Radio Union (IARU) hat den World Amateur Radio Day (WARD) ins Leben gerufen, um an die Gründung des internationalen Amateurfunkverbandes im Jahr 1925 zu erinnern. Weltweit werden Funkamateure am 18. April Betrieb machen und den Amateurfunkdienst herausstellen. Auch der im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) organisierte Ortsverband „Madonnenland“ freut sich auf dieses besondere Datum. Zum Weltamateurfunktag am 18. April erinnert der DARC als Mitglied der Internationalen Amateur Radio Union daran, dass der Amateurfunk die Brücke schlägt in die Welt der Funkkommunikation.

Insbesondere in Zeiten der Corona-Krise haben die sozialen Kontakte auf den Frequenzen eine ganz spezielle Bedeutung für die Funkamateure. Durch diese und andere Aktionen haben die Funkamateure im Ortsverband „Madonnenland“ die Möglichkeit, sich weiterhin zu treffen. Sie kommen genau dort zusammen, wo der Dreh- und Angelpunkt des Amateurfunks ist – auf den Frequenzen! Dort spielt sich momentan viel ab.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020