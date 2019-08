Sorgenfalten vertiefen sich zusehends

Während die Preise für Milch auf niedrigem Niveau stagnieren, laufen den Milchviehhaltern die Kosten davon. Auch Großbetriebe wie die Sans-Schönit GbR stoßen deshalb an Grenzen.

Walldürn. Niedrige Milchpreise, steigende Betriebskosten, hohe Auflagen der Behörden und kaum Wertschätzung für die Produkte durch den Verbraucher: Den Milchviehhaltern in der Region bläst seit Jahren ein rauer Wind entgegen. Und viele von ihnen haben den Eindruck, dass dieser sich angesichts der aktuellen Diskussion über den Anteil der Landwirtschaft am Klimawandel weiter verschärft. Für Walter Sans und seinen Kollegen Rudolf Schönit aus Buchen ist inzwischen ein beunruhigender Punkt erreicht, weil ihnen zunehmend auch die Unterstützung der Politik und das Verständnis der Bevölkerung fehlt.

Den Besuch von Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am Donnerstag auf dem Hof Sans haben deshalb die beiden Landwirte genutzt, um über ihre Zukunftssorgen zu sprechen und konkrete Forderungen zu formulieren.

Vor 16 Jahren haben sich Sans und Schönit für eine Kooperation entschieden und ihre Höfe zu einem Betrieb zusammengelegt. Als Sans-Schönit GbR verfolgen sie seitdem das Ziel, Synergieeffekte zu nutzen und die beiden Standorte zu spezialisieren. Die Zahl der Milchkühe ist in dieser Zeit von 120 auf aktuell 450 angewachsen. Täglich fließen rund 15 000 Liter Milch in den großen Edelstahltank am Hofeingang. Auf das Jahr gerechnet, summiert sich die Menge auf mehr als fünf Millionen Liter. Erzeugt von Kühen, die in ihren luftigen Ställen über ausreichend Platz verfügen und sich frei bewegen können.

Mit dem zwischenzeitlich Erreichten sind Sans und Schönit deshalb durchaus zufrieden. Sie beschäftigen sechs Mitarbeiter und haben sich dadurch Freiräume geschaffen, um nicht mehr Landwirt rund um die Uhr sein zu müssen. Die Sorgenfalten früherer Jahre sind trotzdem nicht nur geblieben, sie sind tiefer geworden. „Ein Betrieb wie wir ihn führen, ist von der Öffentlichkeit so nicht mehr gewollt“, sagt Walter Sans. Und Rudolf Schönit ergänzt: „Wir verspüren überall Gegenwind. Die Landwirtschaft ist gerade an allem Schuld.“

Vollkosten nicht gedeckt

Ihre Kooperation würden die beiden Landwirte jederzeit wieder eingehen. Der Weg zurück in die Vergangenheit ist für beide keine Option. „Wenn ich wieder dahin komme, wo ich herkomme, höre ich auf“, betont Sans. Er und sein Kollege Schönit nutzten deshalb den Ministerbesuch, um Klartext zu reden, wo aus ihrer Sicht besonders der Schuh drückt. „Wir brauchen einen bestimmten Milchpreis“, sprach Schönit das Kernproblem an.

Die Vollkosten seien mit den derzeitigen Preisen von rund 35 Cent pro Liter nicht gedeckt, eventuell notwendige Ersatzinvestitionen deshalb kaum möglich. Seit Beginn ihrer Kooperation sei es mehrfach vor allem aufgrund extrem niedriger Milchpreise eng geworden. Auch in der jüngeren Vergangenheit hätten die Erlöse nicht mit der Entwicklung der Kosten Schritthalten können. „Die Kosten laufen davon. Wir gehen auf dem Zahnfleisch.“

Bei vergleichsweise niedrigen Verbraucherpreisen für Nahrungsmittel in Deutschland müssten deutsche Landwirte dann auch noch höhere Standards beim Tierwohl oder bei der Lagerung und Ausbringung von Gülle einhalten als die europäische beziehungsweise weltweite Konkurrenz. „Und ich habe den Eindruck, dass in Baden-Württemberg immer noch eins draufgesetzt wird“, kritisierte Schönit.

Um die Einkommenssituation zu verbessern, setzen er und Walter Sans auch auf die direkte Vermarktung ihrer Milch. Mit dem rund um die Uhr geöffneten „Milchhäusle“ besetzen sie seit fünf Jahren erfolgreich eine Nische. Die frische Milch aus dem Automaten zieht regelmäßig Abnehmer aus Walldürn und Umgebung an. Viele Stammkunden holen sich dort jede Woche gleich mehrere Liter Frischmilch. „Das ist ein schönes Zusatzeinkommen und führt die Menschen wieder näher an die Landwirtschaft heran“, sagt Walter Sans, betont aber zugleich: „Das reißt keinen Betrieb herum.“

Deshalb fordert er eine Aufhebung der Begrenzung der Leistung von Biogasanlagen, die mit Gülle oder sonstigen Reststoffen aus der Landwirtschaft betrieben werden. Zwar sei es elementar, in erster Linie die Einkommenssituation im Kerngeschäft mit der Milch zu verbessern. Mit Biogas ließen sich jedoch nachhaltig zusätzliche Einnahmen generieren. „Wegen der Begrenzung auf 75 kW können wir mit Biogas aber nicht durchstarten“, so Sans.

Als weitere Anregung zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Landwirte gaben Sans und Schönit dem Minister den Wunsch nach einer steuerfreien Bildung von Rücklagen mit auf den Weg nach Stuttgart. Es sei für sie nämlich nicht nachvollziehbar, weshalb Kapitalgesellschaften steuerfreie Rücklagen bilden dürften, Personengesellschaften wie ihre Kooperations-GbR jedoch nicht.

Gleiche Bedingungen

„Das würde enorm helfen“, bestätige Minister Hauk. „Es macht doch keinen Sinn, dass Landwirte keinen Puffer haben.“ Bisher seien solche Vorschläge jedoch immer wieder an den Finanzministern gescheitert. Auch mit Blick auf den Betrieb leistungsstärkerer Biogasanlagen machte Hauk wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung: „Das ist eine Angelegenheit des Bundes. Da können wir im Land nichts machen.“ Eine Novellierung des Gesetzes stehe bis 2021 bevor. In dessen Verlauf werde er sich gemeinsam mit MdB Alois Gerig für eine Lockerung der Begrenzung einsetzen.

„Das ist, was man sich unter Tierwohl vorstellt“, fasste Hauk seine Eindrücke nach der Besichtigung des Hofs Sans zusammen und formulierte als politische Forderung das Ziel, dass Landwirte überall unter den gleichen Bedingungen wirtschaften müssten – auch und vor allem unter dem Aspekt des Klimaschutzes.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019