Sommerserenade in Glashofen

Glashofen/Rippberg.Nach ihrer coronabedingten Probepause über mehrere Monate, startete die Trachtenkapelle Höpfingen Mitte Juli wieder ihren wöchentlichen Probebetrieb.

Aufgrund der derzeit gültigen Hygienevorschriften können die Proben nicht in der Musikscheune Höpfingen stattfinden. Das Busunternehmen Berberich in Glashofen stellt derzeit seine Bushalle für die Proben zur Verfügung und bietet für die Musiker zusätzlich einen Bustransfer von Höpfingen nach Glashofen und zurück.

Die Musiker sind sehr dankbar über diese Möglichkeit, wieder gemeinsam musizieren zu können und sind wieder mit großer Freude und Spaß beim Proben.

Auftritt geht eine Stunde

Nach dem ersten öffentlichen Auftritt bei der kleinen Sommerserenade in Höpfingen, welche großen Zuspruch in der Höpfinger Bevölkerung fand, wird die Trachtenkapelle Höpfingen nun eine kleine Sommerserenade auch in Glashofen zum Besten geben, zu der alle Freunde der Blasmusik willkommen sind.

Die Trachtenkapelle spielt am Freitag, 11. September, um 18.30 Uhr auf dem Kindergartengelände in Glashofen für circa eine Stunde. Einlass in das Gelände ist ab 18 Uhr.

Mit diesem Platzkonzert möchten die Musiker nach langer musikalischer Enthaltsamkeit ihre Zuhörer in der Öffentlichkeit erfreuen. Dieses Open-Air Konzert findet im Freien bei freiem Eintritt statt. Es können Sitzgelegenheiten wie Decken oder Stühle mitgebracht werden. Ein Getränkeverkauf findet statt.

Verschiedene Regeln müssen auf Grund der aktuellen Situation befolgt werden. Die Veranstaltung wird unter den notwendigen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen stattfinden. Veranstaltungsregeln sind unter www.musikverein-hoepfingen.de oder der entsprechenden Facebook Seite des Musikvereins abrufbar. Dazu zählen:

Einhaltung der Abstandsregeln.

Kontrollierter und protokollierter Zugang nur mit Mund-Nasen-Bedeckung, im Veranstaltungsort kann dieser abgenommen werden.

Begrenzung der Zuschauerzahl im Bereich des Kindergartengeländes.

Sitzgelegenheiten wie Decken oder Stühle sind bei Bedarf selbst mitzubringen.

Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.09.2020