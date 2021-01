„Soldaten stehen für die Sicherheit der Gesellschaft ein“

Walldürn.Eine Feierstunde zum Gelöbnis von 20 am Bundeswehrstandort Nibelungenkaserne stationierten Rekruten des Logistikbataillons 461 fand am Freitag auf dem Appellplatz in der Nibelungenkaserne statt. Auch dieses Mal wieder - bereits zum 4. Mal - bedingt durch die Corona-Pandemie unter den geltenden Vorgaben. Ohne geladene Gäste und Besucher und somit unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Nach dem Antreten der 20 Rekruten sowie der Kompanie-Abordnungen und dem Einmarsch der Truppenfahne, sagte der Bataillonskommandeur Oberstleutnant Dirck Radunz, dass die zum feierlichen Gelöbnis auf dem Appellplatz angetretenen Rekruten beispielhaft für die gesamte Bundeswehr und die tiefe, mittlerweile selbstverständliche Einbettung der Soldaten in die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland dort stehen würden. Wenn auch noch immer wegen der Corona-Pandemie unter völlig anderen Rahmenbedingungen als sonst. Aktuell sei und bleibe es das oberste Ziel, die Gesundheit zu erhalten und einen Beitrag zu leisten, das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Dienst im Gesundheitsamt

Die Streitkräfte seien hierzu unterstützend bereits seit Monaten zeitweise und punktuell im Einsatz. Zurzeit würden Soldaten des Logistikbataillons 461 Dienst in vielen Gesundheitsämtern in Baden Württemberg sowie seit kurzem auch in Impfzentren leisten. Bis letztlich die Bevölkerung gegen diesen Virus immunisiert sei, werde dies so bleiben.

Dennoch und zusätzlich bereite man sich auf die in diesem Jahr bevorstehenden Auslandseinsätze vor. Als Bundeswehrsoldaten stünden diese für die Sicherheit unserer Gesellschaft mit ihren freiheitlichen Errungenschaften. Als Soldaten müssten diese ernsthaft vorbereitet sein auf Landesverteidigung, Bündnisverteidigung und weltweite Einsätze und Missionen.

Die Rekruten hätten sich aktiv dazu entschlossen, als Soldaten der Bundeswehr zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland beizutragen. Jeder Vierte hierzulande habe mittlerweile große Sorgen, Deutschland könne in eine militärische Auseinandersetzung verwickelt werden. Deshalb müsse die Orientierung der Ausbildung in den Streitkräften an Einsatz und Gefecht sein, um im Ernstfall eine kriegerische Auseinandersetzung bestehen zu können.

Wesentliche Bestandteile

Weitere wesentliche Bestandteile des soldatischen Selbstverständnisses seien Gehorsam, Tapferkeit, Disziplin, Treue, Pflichterfüllung und vor allem Kameradschaft, und würden dies auch weiterhin bleiben. Eingebettet in einen tragfähigen rechtlichen Rahmen, in dem Befehle aus Einsicht und auf gegenseitiger Vertrauensbasis ausgeführt werden können. Der Soldatenberuf sei kein Beruf wie jeder andere. In wenigen Minuten würden die Rekruten schwören beziehungsweise geloben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu diesen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Alle Soldaten der Bundeswehr hätten dies geschworen oder gelobt.

Im Kern besiegele man mit der Eidesformel die gegenseitige Treueverpflichtung: Eine Treue zwischen dem Dienstherren und allen Soldaten, eine gegenseitige Treue, die von jedem Einzelnen Haltung und Pflichterfüllung fordere. Eine Treue von jedem Soldaten, die auch bedeute, im Ernstfall das eigene Leben einzusetzen.

„Ich erwarte, dass Sie sich jeden Tag mit dem Soldat-Sein und dem Dienen ernsthaft auseinandersetzen und identifizieren, Kameradschaft aktiv leben, unabhängig von Herkunft, Aussehen, Geschlecht, Können oder Glauben. Und ich erwarte von allen, dass wir mit Herz und Verstand unsere soldatische Gemeinschaft gemeinsam gestalten, mit Einsicht, Überzeugung und Vorbild, mit kritischer Auseinandersetzung und mit gegenseitigem Vertrauen“, so der Oberstleutnant.

Als Kommandeur des Logistikbataillons 461 in Walldürn freue er sich sehr darüber, die 20 Rekrutinnen und Rekruten an diesem Tag nun in diese soldatische Gemeinschaft mit einem feierlichen traditionellen Akt aufnehmen zu können.

Dieser Gelöbnisansprache schloss sich schließlich das eigentliche Gelöbnis an, gefolgt vom Abspielen der deutschen Nationalhymne.

Mit dem Ausmarsch der Truppenfahne, der Rekruten und der angetretenen Kompanieabordnungen klang der offizielle Teil des Gelöbnisses schließlich aus. ds

