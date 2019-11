Soldaten haben eine Fülle von Aufgaben

Reinigungsarbeiten gehören zu den Aufgaben der Soldaten der SEA/Klima Gruppe beim Einsatz in Afghanistan. Auf dem Bild wird eine Reinigung im Rahmen einer Fristenarbeit an einem Stromerzeugungsaggregat (SEA) durhcgeführt. Die blauen Säcke an den Kraftstoffleitungen und Luftzuführungen dienen als Schutz, um ein Eindringen von Flüssigkeiten zu vermeiden.

© Bundeswehr