Soforthilfe wird weitergeleitet

Walldürn.Einstimmig beschloss der Gemeinderat im weiteren Verlauf der Sitzung nach kurzen Erläuterungen von Stadtkämmerer Joachim Dörr, die vonseiten des Landes erhaltenen Corona-Soforthilfen für den Ausfall der Elternbeiträge in Kindergärten in Höhe von 111 282,60 Euro zu hundert Prozent an die Kirchengemeinden weiterzuleiten. Vom verbleibenden Ausfall der Elternbeiträge in Höhe von 36 534,40 Euro übernimmt die Stadt Walldürn gemäß den vertraglichen Regelungen 89 Prozent – das sind 32 515,62 Euro.

Somit würden dann zulasten der Kirchen für den Ausfall der Elternbeiträge nach Erhalt der Soforthilfe und unter Berücksichtigung der Betriebskostenbeteiligung der Stadt folgende Beträge verbleiben: katholische Kindergärten 3883,15 Euro, evangelischer Kindergarten 135,63 Euro – und somit zusammen also 4018,78 Euro. Sollte die Stadt weitere Corona-Soforthilfen für den Ausfall der Elternbeiträge in Kindergärten erhalten, werden diese analog an die Kirchengemeinden weitergeleitet.

Ebenfalls einstimmig stimmte der Gemeinderat aufgrund aktuell vorhandenen Liquidität der Sondertilgung eines Darlehens mit einem Restkapital von 116 918 Euro zum 15. November zu und bewilligte die dadurch entstehende außerplanmäßige Ausgabe.

Neubau Atemschutzübungsanlage

Im Rahmen des geplanten Neubaus einer Atemschutzübungsanlage in Walldürn stimmte der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen zunächst der Aufhebung der Ausschreibung „Neubau Atemschutzübungsanlage – Rohbauarbeiten“ zu, da das preisgünstigste Angebot mit 348 306,85 Euro circa 39 Prozent über dem Schätzpreis von 250 000 Euro lag, und beauftragte die Verwaltung mit der schnellstmöglichen Neuausschreibung.

Jeweils einstimmig beschlossen wurden dagegen weitere Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Neubau: Die Dachabdichtungsarbeiten übernimmt die Firma Rudorfer aus Tauberbischofsheim für 84 293,30 Euro. Die Elektroarbeiten führt das Energiehandwerk Rabe aus Kurmbach für 101 721,05 Euro durch. Die Lüftungsanlage wird von der Firma Wurzinger aus Schnelldorf für 109 397,18 Euro geliefert, die Ausstattung kommt von Fita Systems Software aus Würselen für 147 457,11 Euro. Alles Aufträge gingen an die preisgünstigsten Bieter.

Thema waren auch mehrere Anträge der Gemeinderatsfraktionen (wir berichten in der Donnerstagsausgabe). ds

