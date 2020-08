Simon Gehrig folgt auf Bernd Kempf

Die Suche nach einem Platzwart und das Werben um mehr Beteiligung bei den Arbeitseinsätzen beschäftigte den TC Altheim auch im vergangenen Jahr.

Altheim. In der bereits im März geplanten und aufgrund der Corona-Krise jetzt erst durchgeführten Jahreshauptversammlung des TC Blau Weiß Altheim in der Kirnauhalle berichtete der Vorsitzende Bernd Kempf rückblickend, dass auch im vergangenen Jahr die Beteiligung der Mitglieder an geplanten Arbeitseinsätzen und die Suche nach einem Platzwart die Hauptthemen waren. Eine größere Beteiligung der Mitglieder außerhalb des Vorstands sei nach wie vor wünschenswert. Hier hätten sich besonders Klaus, Rödel, Fabian Schnorr und Helmut Kappes als zuverlässige Helfer hervorgetan.

Freizeit-Spielbetrieb ermöglicht

Nicht zuletzt aufgrund der Helfersituation und vor allem angesichts des Zustands der Linien habe der Vorstand entschieden, die Linien und auch die Plätze im nächsten Jahr von einer Fachfirma richten zu lassen. Im Frühjahr habe sich das Richten der Plätze aufgrund der bekannten Situation und entsprechender Vorgaben ziemlich in die Länge gezogen, dennoch sei es gelungen, den Spielbetrieb für Freizeitspieler unter Einhaltung der vorgegebenen Auflagen rechtzeitig aufzunehmen.

Bernd Kempf bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz und die Mithilfe das ganze Jahr über. Besonderer Dank ging wieder an Gaby Kappes für viele Organisationen und Erledigungen im Hintergrund; außerdem für das zusammen mit Sabine Albrecht angebotene Schnuppertraining. André Knell aktualisiert und pflegt die Homepage – ihm galt der Dank dafür. Besonderen Dank sprach der Vorsitzende der Jugendwartin Verena Kappes und ihrem Team für die sehr gute Jugendarbeit das ganze Jahr über aus. „Ohne gute Nachwuchs- und Jugendarbeit schrumpft jeder Verein.“ Schon von daher sei das mit das Wichtigste im ganzen Vereinsjahr.

Die Jugendwartin berichtete neben anderen Aktivitäten über eine Rekord-Teilnahme bei der durchgeführten Tennis-AG mit den Grundschulen Altheim und Gerichtstetten sowie über die alljährliche Tenniswoche. Der Dank galt dem Trainer- und Helferteam mit Melanie Kappes, Lena Albrecht, Zoe Kappes, Marina Czerny, Lena Hemberger, Simon Gehrig, Laurien Frank und Corinna Sans. Auch Gaby Kappes, Sabine Albrecht und Martina Lauer, Helmut Kappes, sowie Susanne und Klaus Rödel waren für die Jugend aktiv. Verena Kappes lobte ihre Jugend ausdrücklich für ihre vorbildliche Mithilfe bei Arbeitseinsätzen. Daran könnten sich die Erwachsenen ein Beispiel nehmen.

Sportwart Thomas Sommer berichtete unter anderem über den Abstieg der Herren 1 sowie über die Meisterschaft der Damen 1 und der Herren 50. Spielerin des Jahres wurde Zoe Kappes mit 675 LK-Punkten, Spieler des Jahres wurde wieder Patrick Wojdowski mit 335 LK-Punkten. Schatzmeister Matthias Götz ließ in seinem detaillierten Kassenbericht die Zahlenwelt des Clubs Revue passieren. Übersichtlich vermeldete er ein ausgeglichenes Ergebnis. Kassenprüferin Jasmin Sommer – sie hatte zusammen mit Sabine Mühling die Prüfung vorgenommen – attestierte ihm eine sehr gute Arbeit.

Schriftführerin Sigrid Schmitt berichtete über eine nahezu unveränderte Mitgliederzahl sowie über Vorstandssitzungen und Veranstaltungen.

Beim alljährlichen Ortsturnier hatten 16 Doppelteams teilgenommen. Den Titel holte sich das Team Christian Fuhrmann/Patrick Wojdowski. Das geplante Gauditurnier im Herbst musste witterungsbedingt ausfallen.

Ortsvorsteher Mühling zeigte sich hocherfreut über die vorbildliche Arbeit im Tennisclub Altheim; insbesondere sprach er die Wichtigkeit einer sehr guten Jugendarbeit an, die nicht in jedem Verein selbstverständlich sei.

Die beantragte Entlastung des Vorstands wurde einstimmig angenommen.

Bernd Kempf bedankte sich abschließend bei allen Mitgliedern, bei den Vorstandsmitgliedern für die harmonische Zusammenarbeit und bei allen Freunden und Gönnern für die gewährte Unterstützung.

