Beim „Schloss-Open-Air“ am 7. September dürfen sich die Festivalbesucher auf regionale Bands und sieben Stunden Livemusik freuen.

Walldürn. Wo gefeiert wird, ist gute Musik ein absolutes Muss. „Und 1225 Jahre Walldürn sind 1225 gute Gründe zum Feiern“, betonte Bürgermeister Markus Günther am Donnerstag. Einer dieser Gründe ist das neue Musikfestival, das als „Schloss-Open-Air“am Samstag, 7. September, musikalische und kulinarische Akzente setzen soll.

„Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres wollten wir nicht nur Angebote für die etwas gesetztere Generation durchführen, sondern auch den Jüngeren eine ansprechende Möglichkeit zur Teilnahme am Jubeljahr geben“, informierte Günther bei einem Pressegespräch im Alten Rathaus im Beisein von Meikel Dörr (Leiter Stabstelle Bürgermeister). So dürfen sich die Besucher auf sieben Stunden Livemusik auf zwei Bühnen freuen. Wie Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger und Sina Berberich (Rechnungsamt) als Planungsverantwortliche ergänzten, habe man mit den Formationen „Black Shuck“ und „Rock It“ zwei passende – und vor allem regionale – Headliner gewonnen.

Regionale Bands

„Sie werden dem Publikum so richtig einheizen und zeigen nebenher auf, dass man für gute Musik und schönes Ambiente gar nicht weit wegfahren muss“, versprach Berger. Wer die musikalische Gästeliste damit für beendet hält, liegt falsch: Auf der Nebenbühne wird die Band „Burning Up“ ihr Können unter Beweis stellen. „So steht einer grandiosen Stimmung im Herzen Walldürns nichts mehr im Wege“, erklärte Sina Berberich. Sie verwies auf ein weiteres Zuckerstückchen. „Sollte eine regionale Nachwuchsband Interesse an einem Auftritt haben, so können wir im Line-Up vielleicht noch das eine oder adere arrangieren.“

Echte Festival-Atmosphäre im Schatten von Basilika und Rathaus wird es rund um das Schloss in der Burgstraße geben. Der Zugang zum Gelände ist lediglich über die Klosterstraße möglich. Das untere Parkdeck steht dabei im Zeichen der kulinarischen Verpflegung: „Es ist besonders erfreulich, dass wir Walldürner Vereine und Institutionen gewinnen konnten, die für das leibliche Wohl der Besucher sorgen“, ließ Fabian Berger wissen. Als Beteiligte nannte er das Junge Odenwälder Blasorchester (Jobo), den Männergesangverein „Frohsinn“, die Junge Union, das Zeltlagerteam der Kolpingsfamilie Walldürn, das Soldatenhilfswerk, „Trudels Eck“ und die „Löwen-Lichtspiele“.

Auf einen weiteren wichtigen Aspekt kam Bürgermeister Günther zu sprechen: „In Zusammenarbeit mit den örtlichen Blaulichtorganisationen wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet.“ Fabian Berger erklärte, dass ein professioneller Sicherheitsdienst ein waches Auge haben werde. „Wir reizen die Vorschriften nicht einmal aus und halten alle Sperrzeiten ein“, fuhr er fort. So werde der letzte Ton kurz nach Mitternacht verklingen; am Ausschank sei der Thekenschluss für zwei Uhr angedacht. Den für die Besucher von außerhalb eingesetzten Bus-Shuttle steuern Schwabi-Tours und das Busunternehmen Berberich (Glashofen). Eine extra für den 7. September eingerichtete Behelfshaltestelle in der Oberen Vorstadtstraße garantiert kurze Wege zum Festivalplatz.

„Die Stadt Walldürn möchte mit dieser Veranstaltung den Grundstein für ein sich eventuell jährlich wiederholendes Event legen und einen Rahmen schaffen, in dem man gemeinsam mit den Vereinen und Institutionen eine über Walldürns Grenzen hinweg etablierte musikalische Plattform schafft“, betonte Bürgermeister Günther abschließend. Nun hoffe man nur noch auf gutes Wetter und eine gute Akzeptanz der Besucher aller Generationen.

Karten gibt es ab 12. August bei der Tourist-Information, der Walldürner Geschäftsstelle der Sparkasse Neckartal-Odenwald, der Volksbank Franken (Filialen Walldürn und Buchen) sowie Schwabi-Tours, Busunternehmen Berberich und „Löwen-Lichtspiele“. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019