Servicestellen öffnen wieder

Mosbach/Walldürn.Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die zentralen Informations- und Annahmestellen des Finanzamtes Mosbach und seiner Außenstelle in Walldürn geschlossen. Ab dem 15. Juni werden die Servicestellen wieder für Steuerbürger öffnen. Folgende Hinweise sind zu beachten:

Der Zutritt zum Finanzamt wird nur unter strikter Einhaltung der ausgehängten Abstands- und Hygienevorschriften gewährt.

Um das Ansteckungsrisiko zu verringern und um etwaige Wartezeiten zu verkürzen, wird dringend die Vereinbarung eines Besuchstermins empfohlen, entweder telefonisch (06261/8070) oder per E-Mail (poststelle-40@finanzamt.bwl.de). Darüber hinaus steht das elektronische Kontaktformular (https://Kontakt.fv-bwl.de) zur Verfügung, das auf der Internetseite des Finanzamtes Mosbach zu finden ist. Dort können sich die Bürger auch vorab über die örtlichen Besonderheiten informieren. Bürger mit einem vereinbarten Besuchstermin werden vorrangig aufgerufen.

Die bisher geltenden Öffnungszeiten gelten weiter. Eine Terminvereinbarung außerhalb der geltenden Öffnungszeiten ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürger außerdem den „Steuerchatbot“ der baden-württembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung nehmen. Der Chatbot steht an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Den virtuellen Steuerassistenten erreichen Interessenten unter steuerchatbot.digital-bw.de.

Außerdem hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Erklärvideos im Einsatz. In rund zwei Minuten wird dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet. Den Link findet man im Internet auf der Startseite der Oberfinanzdirektion Karlsruhe und dem Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.06.2020