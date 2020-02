Senioren erlebten eine Fastnachtsfeier mit Jubel, Trubel, Heiterkeit

Walldürn.Zum Auftakt der heißen Phase der Fastnacht geht es im Geriatriezentrum St. Josef immer lustig zu. So herrschte auch am „närrischen Mittwoch“ Jubel, Trubel, Heiterkeit in der von den Bewohnern und dem Team der sozialen Betreuung mit bunten Ketten und Clownsfiguren dekorierten Begegnungsstätte. Mit gereimten Versen eröffnete Melanie Knüttel den bunten Nachmittag, ehe die erste Schar musikalisch aufgefordert mit einer Polonäse durch die Begegnungsstätte marschierte. Vor allem Bewohner waren bunt und fantasievoll maskiert und freuten sich über die tolle Fete. Auch Gäste und das Personal waren kostümiert.

H. Möller sorgte dafür, dass die Stimmungsmusik nicht ausging. Nach der Begrüßung kamen mit flinken Schritten und donnerndem „Heescht Helau“ die erste Darbietung präsentiert von Kindergarde der Heeschter Berkediebe. Belohnt wurden sie dem begehrten GZW Ordnen 2020.

Erstmals in der Bütt und abgesandt von den Berkedieben stand dann Antonia Rathmann. Aus der Sicht eines Kindes zündete sie unter dem Motto „Unser Papa macht Diät“ eine Lachrakete nach der anderen.

Zur Freude der Senioren kam auch heuer die Bambinigarde der Höpfemer Schnapsbrenner, die Mädchen glänzten mit ihrem Gardetanz sowie der spontanen Einlage des Liedes“ Höpfi. Höpfi. Höpfi“. Die Bambini der Hordemer Wölf verzückten mit ihren schillernden schönen Kostümen.

Mit guten Tipps kam Frau Thoma auf die Bühne, sie begeisterte mit ihrer Rede „Der junge Pfarrer und das Lampenfieber“. Schlag auf Schlag ging es weiter: Meta Berlinger glänzte auf der Bühne. Danach trafen sich in einem lustigen Sketch zwei Ältere auf einer Parkbank, gekonnt vorgetragen von Maria Thiry und Monika Meidel.

Auf die Tanzgruppe der Bambini der „Aaldemer Dunder“ folgte noch eine weitere Schunkelrunde ehe zum Abschluss des zweistündigen Programms noch Abschlussworte vom Team der Sozialen Betreuung kamen.

Die mit bunten Hüten maskierten und lustig geschminkten Senioren schunkelten und feierten mit Angehörigen und Personal, noch lange weiter bei frischen Faschingskrapfen von „Chefkoch“ Bernhard Kirchgessner organisiert, sowie schmissiger Fastnachts- und Schunkelmusik . M.K

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020