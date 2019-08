Selbstbewusstsein wurde gestärkt

Rippberg.Der traditionelle Ausflug für Pflegefamilien fand in diesem Jahr in den Hoch- und Niedrigseilgarten „Forest Jump“ in Rippberg statt.

Über 60 Teilnehmer

Die über 60 Teilnehmer, darunter Kinder vom Säuglings- bis zum Teenageralter, wurden zunächst in Gruppen eingeteilt. Das Programm war auf die verschiedenen Altersgruppen abgestimmt, so dass für die jüngeren Kinder unter anderem Ponyreiten angeboten wurde, während die älteren Kinder gemeinsam mit ihren Pflegeeltern am Teamparcours im Hoch- und Niedrigseilgarten teilnahmen.

Gemeinsame Erlebnisse

Der Parcours ermöglichte gemeinsame Erlebnisse, welche das Vertrauensverhältnis sowie das Selbstbewusstsein stärkten. Auch das Erkennen eigener Grenzen sowie Teamwork standen im Fokus. Unter der kompetenten Anleitung der Trainer, die an diesem Tag ehrenamtlich durch den Parcours führten, durchliefen alle die verschiedenen Stationen.

Zum Abschluss fand ein gemeinsames Abendessen statt. Dort konnten sich die Familien in lockerer Atmosphäre sowohl untereinander als auch mit den Mitarbeiterinnen des Landratsamtes austauschen. Diese bedanken sich mit diesem Ausflug für das unerlässliche Engagement, mit dem die Familien Kindern für kurze Zeit oder auf Dauer ein Zuhause geben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019