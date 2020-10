Walldürn.Der frühere Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Marcellus Jahnel OSA (Bild) ist gestorben. Wie die Deutsche Augustinerprovinz bekanntgab, ist P. Marcellus im Alter von 89 Jahren unerwartet im Juliusspital in Würzburg gestorben.

P. Marcellus wurde in Oberschlesien geboren, musste 1945 mit der Familie von dort fliehen und gelangte über verschiedene Stationen schließlich nach Deutschland. Er kam zunächst mit den Marianhiller Missionaren in Kontakt und trat nach dem Abitur 1951 in das Noviziat der Augustiner in Münnerstadt ein. Am 13. September 1955 legte er die Ewige Profess ab und wurde am 15. März 1957 in Würzburg zum Priester geweiht.

Im Laufe seines priesterlichen Lebens war er zweimal in Walldürn tätig, von 1965 bis 1968 als Kaplan und von 1995 bis 2001 als Leiter der Pfarrei und Wallfahrt.

Pfarrseelsorge Herzensanliegen

Seit 2001 wirkte er bis zu seinem Tod am Wallfahrtsort Fährbrück im Würzburger Land in verschiedenen Funktionen. Immer war ihm die Pfarrseelsorge ein Herzensanliegen, besonders auch als Aufgabenfeld des Augustinerordens.

Bis zuletzt durfte er seine Energie behalten und setzte all seine Kräfte für die Arbeit im Weinberg des Herrn ein. Nach einer Nacht in der Notaufnahme des Juliusspitals ist er gestorben. Die Pfarrgemeinde wird seiner für seine segensreiche Tätigkeit in der Pfarr- und Wallfahrtsseelsorge in Walldürn im Gebet und beim hl. Messopfer gedenken.

Am Sonntag, 1. November, wird um 8 Uhr in der Basilika ein Seelenamt für den verstorbenen ehemaligen Stadtpfarrer gefeiert.

