Schweigen zu Rassismus falsches Signal

Walldürn.Bei sommerlichen Temperaturen und der besonderen Atmosphäre am Wallfahrtsplatz versammelten sich zahlreiche Firmanden zu einem Jugendgottesdienst, der im Rahmen der Firmvorbereitung angeboten wurde. Das Thema wurde vorab in einer Umfrage unter den Jugendlichen ermittelt und befasste sich mit dem weltweiten Problem und den Auswirkungen des Rassismus.

Zu Beginn begrüßte Gemeindeassistent Adrian Ambiel im Namen des Vorbereitungsteams und der Firmgruppenleitung die Firmanden, die sich unter den Abstands- und Hygieneregeln um den Freialtar eingefunden hatten. Ein besonderer Willkommensgruß galt dem in Walldürn neuen Franziskaner-Pater Irenäus Wojtko OFM Conv., der erst seit wenigen Tagen in der Seelsorgeeinheit tätig ist und spontan die Leitung des Gottesdienstes zugesagt hatte. Ihm zur Seite stand Diakon Tobias Eckert.

Nach der Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer (Röm 8,35.37-39) und dem Evangelium nach Matthäus (Mt 28,16-20) gingen Adrian Ambiel und Achim Dörr in einer Dialog-Predigt auf das Thema Rassismus ein. Im Mittelpunkt stand dabei immer wieder die Frage: Was wäre wenn? Nämlich: Dass man überall dort wo Gewalt, Benachteiligung, Verfolgung, Hass und Hetze entstehen man ein anderen Weg einschlagen und auf die Menschen, egal welcher Hautfarbe und Nationalität, friedlich und freundlich zugehen sollte. Also, damit die klare Aufforderung, dass alle in der Gesellschaft etwas gegen Rassismus tun müssen. Rassismus ist nämlich ein Alltagsproblem und findet überall statt. Schweigen ist das absolut falsche Signal.

Pater Irenäus unterstrich im Anschluss, dass alle Menschen auf dieser Erde verschieden und einzigartig sind und dass Gott gleichsam alle Menschen liebt und keine Unterschiede macht. Diese Botschaft gelte es für uns heute weiterzutragen und in die Herzen unserer Mitmenschen zu bringen. Die nachfolgenden Fürbitten, die von den Firmanden eingebracht wurden, machten die Sehnsucht nach einem friedlichen und gewaltfreien Umgang aller Menschen deutlich.

Auch musikalisch brachten sich die Jugendlichen mit einer Liedauswahl in diesen Gottesdienst ein, die dann von Projektmusikern unter der Leitung von Jürgen Miko musikalisch dargeboten wurden. Mit den irischen Segenswünschen „Möge die Straße uns zusammenführen“ endete dieser auch sehr emotionale Jugendgottesdienst und die Jugendlichen kamen danach noch ins Gespräch. Der Wunsch nach weiteren Gottesdienstangeboten in dieser Form war dabei nicht zu überhören. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020