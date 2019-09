Schlagring und Drogen gefunden

Walldürn.Bei einer Personenkontrolle in der Hauptstraße in Walldürn stellten Polizeibeamte einen Schlagring und Haschisch sicher. Ein 28-Jähriger wurde um circa 0.30 Uhr am Freitag einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei stellten die Polizisten Alkoholgeruch und drogentypische Verhaltensweisen bei dem Mann fest.

Nachdem der 28-Jährige freiwillig seine Taschen leerte, stellte die Streife ein Tütchen mit Haschisch und einen Schlagring fest. Beides wurde sichergestellt. Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss der 28-Jährige nun rechnen.

