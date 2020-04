Schauspiel am Himmel

Walldürn.Der Flugsportclub Odenwald Walldürn (FSCO) hat vor zwei Jahren seinen 60. Geburtstag mit einem tollen Flugtag gefeiert.

In diesem Jahr hat er sich überlegt, wie er den Einwohnern von Walldürn die Osterfeiertage verschönern kann. Das in den letzten Jahren beliebte Osterhasen-Springen musste abgesagt werden.

Auch wenn das gesamte Vereinsleben des FSCO derzeit wegen den Corona-Vorschriften des Landes Baden-Württemberg ruht: Für Ostersonntag gegen 16 Uhr konnte der mehrfach im Motorkunstflug ausgezeichnete Lufthansa-Pilot Uli Pade dafür gewonnen werden, ein kleines Kunstflugprogramm am östlichen Himmel über Walldürn zu zeigen.

Ganz im Sinne von #stayathome wird es in Walldürn aus dem eigenen Garten, dem Balkon oder von der Straße aus möglich sein, seine Kunstflugfiguren zu verfolgen und zu genießen. Das orange-blaue Kunstflugzeug von Uli Pade kann kaum übersehen werden. Die Bewohner Walldürns werden in diesem Zusammenhang um Folgendes gebeten: Kommen Sie bis auf weiteres nicht an den Flugplatz, alles kann von zuhause aus verfolgt werden.

Wer Lust auf typisch amerikanisches Essen hat: Der neue Wirt von „Wiegman´s Fliegerstübchen“ hat einen Drive-In eingerichtet. Unter Telefon 06282/929095 kann Dienstags bis Sonntags jeweils ab 16 Uhr eine telefonische Bestellung aufgegeben und zur vereinbarten Zeit abgeholt werden. Und für die Zeit nach Corona ist man am Flugplatz auch schon bestens vorbereitet: neben den bewährten Events wie zum Beispiel dem Inline-Skaten dürfen sich die Besucher auch auf ganz neue Dinge freuen, wie einen Blues-Frühschoppen und Ähnliches.

