Saison startet am Samstag

Walldürn.Ein Maislabyrinth wird es auch im Corona-Jahr 2020 in Walldürn geben. Trotz der momentanen Situation besteht auch in diesem Sommer wieder die Möglichkeit, die Faszination Mais-Labyrinth und die Natur zu erleben, durch verschlungene Irrwege zu streifen und dabei an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Am Samstag, 8. August, startet die Saison im Maislabyrinth – wie immer beim Stolz-Aussiedlerhof in Walldürn (Madonnenradweg, gegenüber Einkaufzentrum; Ausfahrt Walldürn Mitte/Süd).

Lange wurde überlegt, ob ein Maislabyrinth unter den gegebenen Bedingungen überhaupt stattfinden kann. So ist man auf spezielle „Corona-Regeln“ im Maislabyrinth gekommen: Gehe nicht entgegen der Einbahnstraßen und finde den Ausgang! Allgemein gilt:

Am Eingang werden die persönlichen Daten aller Gäste aufgenommen.

Wer als Gruppe kommt, dann maximal zehn Personen.

1,50 Meter Abstand halten.

Im Toilettenbereich gilt Maskenpflicht.

Einen eigenen Stift mitbringen.

Im Labyrinth werden Stationen zum diesjährigen Thema „Bienen“ zu finden sein. Wer alle Fragen richtig beantwortet, kann am Gewinnspiel teilnehmen – es winken wieder tolle Preise.

Informationen zu den Tieren

Neben dem Eingang stehen Informationsschilder zum Thema. Zudem kann man an beziehungsweise in einem Bienen-Schaukasten die nützlichen Tiere beobachten. Auch eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen wird wieder bereitstehen. Das Maislabyrinth ist vom 8. August bis 3. Oktober geöffnet. Öffnungszeiten in den Ferien: jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Ab 14. September nur samstags und sonntags.

Wie gewohnt wird an den Sonntagen Kaffee und Kuchen angeboten. Ein Grusellabyrinth wird es in diesem Jahr keines geben.

Ob das traditionelle Kürbisfest am 3. Oktober stattfinden kann, muss kurzfristig entschieden werden. Es wird ein Eintrittspreis erhoben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020