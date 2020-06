Sachschaden in Höhe von 2000 Euro

Walldürn.Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag und Sonntag in Walldürn und machte sich danach aus dem Staub. Der Besitzer eines VW Passat stellte diesen am Samstag gegen 21 Uhr in der Prügelgasse ab, teilte die Polizei mit. Als er am nächsten Tag um 14 Uhr wieder an sein Auto zurückkehrte, war dieses beschädigt. Ein Unbekannter musste beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug an dem Volkswagen hängen geblieben sein. Anstatt jedoch seine Personalien zu hinterlassen oder sich bei der Polizei zu melden, flüchtete der Schadensverursacher. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.07.2020