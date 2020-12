Rückschnitt und Kronensicherung

Walldürn.Wenn man sich grüne Wiesen und dichte Wälder anschaut, scheinen Pflanzen im Überfluss zu wachsen. Dennoch sind viele Arten bedroht und mit ihnen auch die Vielfalt unserer Umwelt. Umso mehr ist daher der Erhalt der „Alten Linde“ am „Kuchenbrunnen“ wichtig. Die unter Naturschutz stehende Linde, welche geschätzt 200 bis 250 Jahre alt ist und sich auf dem Gelände der Stadtwerke Walldürn befindet, musste sich in den letzten Jahren auch den widrigen Auswirkungen des Klimawandels stellen – wie etwa der zunehmenden Trockenheit und Hitze im Sommer.

Für die Stadtwerke ist es daher wichtig, diesen altehrwürdigen Baum mit einem adäquaten Rückschnitt zu erhalten. Der Rückschnitt, welcher von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt werden musste, wird dabei von der Firma Gisbrecht fachgerecht durchgeführt. Begonnen mit einem im Kronenbereich erforderlichen Schnitt, um das vorhandene Totholz zu entfernen, wird im Anschluss an diese Arbeiten auch eine sogenannte Kronensicherung durchgeführt, damit er nicht unkontrolliert ausbrechen kann. Die Stadtwerke nehmen sich dem Thema Umweltschutz an und hoffen dadurch nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zu geben, sich ebenfalls noch viele Jahre an diesem Naturdenkmal zu erfreuen.

