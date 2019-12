Rückblick im Zeichen des Advents

Altheim.Nach einem vom Vorstandsteam mitgestalteten Rorate-Amt begrüßte Vorsitzende Gisela Sans zahlreiche Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Altheim im Herz-Jesu-Stift zur Jahreshauptversammlung mit Adventsfeier. Mit besinnlichen Texten, in denen der Advent als ein „abenteuerliches sich auf den Weg machen“ beschrieben wurde, stimmten sich die Frauen auf die Vorweihnachtszeit ein. Für die Dekoration hatte wieder stellvertretende Vorsitzende Koni Goisser-Rückert gesorgt.

In ihrem Jahresrückblick berichtete Vorsitzende Sans über verschiedene Aktivitäten und Spendenaktionen der Frauengemeinschaft. Schriftführerin Sybille Czerny ließ anschließend die verschiedenen Veranstaltungen des Jahres 2019 Revue passieren. Sie berichtete über den Weltgebetstag im März, die Maiandacht an der Marienkapelle, die Käserei-Besichtigung in Sindolsheim und den Oktober-Rosenkranz. Auch die Mitwirkung am Altheimer Weihnachtsmarkt mit der Waffelbäckerei blieb nicht unerwähnt.

Kassenwartin Beate Bissmann informierte über die Ein- und Ausgaben. Die Kassenprüferinnen bestätigten ihr eine einwandfreie Buchführung. Somit stand der von Pater Christoph Szachta beantragten Entlastung des Vorstands nichts mehr im Wege.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019