Rückblick auf erfolgreiche Sportsaison

Walldürn.Berichte und Teilneuwahlen standen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des Motor-Sport-Clubs Walldürn im Clubheim. Dem Bericht des Vorsitzenden Rudolf Brandl war zu entnehmen, dass 2019 in motorsportlicher Hinsicht erfolgreich war. Im Jugend-Kartsport unter der Leitung von Kart-Trainer Andreas Riehl qualifizierten sich die Sportler der Kartgruppe aufgrund ihrer Erfolge bei überregionalen Meisterschaften bis hin zur Deutschen Meisterschaft und waren dort erfolgreich, Danny Brink war ein erfolgreicher Langstreckenfahrer und bei den Automobilsportlern im Slalombereich ging die DMSB-Slalom-Meisterschaft Südwest durch Rudolf Brandl an den MSC Walldürn. Finanziell gesehen verlief das Jahr einigermaßen zufriedenstellend, was der Vorsitzende hauptsächlich auf die Clubheim-Vermietungen zurückführte. Dankgalt hier Beatrice Schnell.

Der MSC hatte im zurückliegenden Vereinsjahr den Verlust seines langjährigen Schriftführers und Club-Machers Wolfgang Sämann nach Krankheit zu beklagen. Dieser habe den MSC über 46 Jahre hinweg als vorbildlicher Motorsportler und Vereinsmensch geprägt, wobei seine Vereinsarbeit meist im Verborgenen verlaufen sei und nur wenige wirklich wüssten, wie viel er für „seinen“ Verein getan habe. 46 Jahre im Vorstandschaft eines Vereins sei eine enorme von ehrenamtlichem Engagement geprägte Leistung. Auf die Veranstaltungen eingehend, nannte Brandl die Vorstandssitzungen und Clubabende, die Mitorganisation des Motorradrennnens und der Heidelberg-Historic oder den MSC-Jugendkartslalom. Die beiden Kassenrevisoren Waldemar Riehl und Tobias Zeller bestätigten der Schatzmeisterin Ute Baumann eine einwandfreie Kassenführung, und empfahlen der Versammlung die Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Turnusgemäß standen bei der Versammlung Teilneuwahlen an, die zu folgenden Ergebnissen führten: Für zwei Jahre als Vorstandsmitglieder wiedergewählt wurden Thorsten Schnell als 2. Vorsitzender und Rainer Schiefermeyer als Sportleiter, sowie neu gewählt als Schriftführer Sebastian Brandl. Als Kassenrevisoren wurden Waldemar Riehl und Tobias Zeller für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Als Delegierte für die am Samstag, 28. März in Karlsruhe stattfindende ADAC-Hauptversammlung einstimmig gewählt wurden Andreas Riehl und Adrian Riehl als Delegierte sowie Torsten Schnell und Beatrice Schnell als Ersatzdelegierte.

Rudolf Brandl teilte für das Jubiläumsjahr 2020 „50 Jahre MSC Walldürn“ abschließend noch folgende Termine mit:

Clubausflug im Frühjahr; Mitorganisation der Motorrad-Odenwaldring-Klassik auf dem Flugplatz; Kartslalom des MSC am 3. Mai auf dem MSC-Kartgelände; 45. ADAC-Automobilslalom am 27. September auf dem Flugplatz. ds

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020