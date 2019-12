Rückblick auf eine interessante Zeit

Die Jubiläen von zwei Mitarbeitern und der Wechsel in der Geschäftsführung standen bei der Weihnachtsfeier des Ingenieursbüros Färber & Hollerbach im Mittelpunkt.

Walldürn. Die Mitarbeiter des Ingenieursbüros Färber & Hollerbach GmbH Bauingenieurswesen für Hoch- und Tiefbau trafen sich dazu am Freitagabend im Gasthof Schießer in Gottersdorf. Die Geschäftsleitung geht von Diplom-Ingenieur Karl-Heinz Hollerbach, der zum 31. Dezember als Gesellschafter und Geschäftsführer ausscheidet, an seine beiden Nachfolger Diplom-Ingenieur Dennis Neckermann und Diplom-Ingenieur (FH) Jochen Eisenhauer über. Neckermann und Eisenhauer dankten bei der Begrüßung allen Mitarbeitern für deren Engagement im zu Ende gehenden und sehr erfolgreich verlaufenen Geschäftsjahr 2019. Die Ehrungen für ein 25-jähriges und ein 40-jähriges Betriebsjubiläum folgten.

Emma Koch gehört dem Ingenieurbüro bereits seit über 25 Jahren an (Eintritt ins Büro am 15. September) und durfte für diese langjährige Betriebstreue aus den Händen der beiden Geschäftsführer eine Jubiläumsgratifikation in Empfang nehmen.

Sieghard Schmidt gehört dem Ingenieurbüro seit 40 Jahren (Eintritt ins Büro am 1. April 1979) als treuer und sehr zuverlässiger Mitarbeiter an, nachdem er zuvor seine Ausbildung zum Bauzeichner in Karlsruhe absolviert hatte und über die Bundeswehr nach Walldürn gekommen war. 1986 absolvierte er erfolgreich eine berufsbegleitende Ausbildung zum Techniker in Würzburg. Auch er durfte aus den Händen der beiden Geschäftsführer eine Jubiläumsgratifikation in Empfang nehmen.

Wie Jochen Eisenhauer nach diesen Ehrungen in einem Geschäftsausblick erfreut anmerkte, blicke man beim Ingenieurbüro Färber & Hollerbach recht zuversichtlich in das Jahr 2020, denn die Auftragslage sei nach wie vor gut. Allerdings habe man seit Jahren das Dilemma, weder einen Nachwuchs- noch einen erfahrenen Ingenieur zu finden. Die Situation werde durch den geplanten Abschied von Diplom-Ingenieur Karl-Heinz Hollerbach als Gesellschafter und Geschäftsführer zum Ende des Jahres nicht gerade leichter.

Neckermann und Eisenhauer zeigten in einem Rückblick auf das Wirken von Karl Heinz Hollerbach auf, dass nach der Firmengründung 1958 durch Diplom-Ingenieur Paul Färber durch den Eintritt von Dipl.-Ing. Karl-Heinz Hollerbach zum 1. Oktober 1989 und dessen Eintritt in die Geschäftsführung 1992 das Büro in die Ingenieursgesellschaft „Färber & Hollerbach GmbH“ umgewandelt worden sei. Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Färber habe Hollerbach dann 1996 die alleinige Geschäftsführung übernommen und dann fast 20 Jahre für die überaus positive Entwicklung des Büros gesorgt, ehe die Geschäftsführung dann 2015 von ihm erweitert worden sei.

Man wisse sehr zu schätzen, das Hollerbach angeboten habe, dem Büro auch weiterhin im Rahmen einer flexiblen Teilzeitbeschäftigung im kommenden Jahr zur Verfügung stehen zu wollen. So könnten dem Büro jahrzehntelange Erfahrungswerte und gute Verbindungen zu vielen Geschäftspartnern erhalten bleiben.

Abschließend dankten Dennis Neckermann und Jochen Eisenhauer dem ausscheidenden Gesellschafter und Geschäftsführer Dipl.-Ing. Karl-Heinz Hollerbach für das in beide gesetzte Vertrauen und für die Bereitschaft, auch weiterhin die Geschicke des Ingenieurbüros begleiten zu wollen. Als kleines Dankeschön überreichten sie ihm ein Abschiedspräsent.

Rückblick auf Geschichte

Karl-Heinz Hollerbach dankte allen Mitarbeitern in seiner Abschiedsrede für deren berufliches Engagement, ohne die das Büro in dieser Form nicht möglich gewesen wäre, allen Kunden für das Vertrauen in das Büro sowie seinen Nachfolger für deren Bereitschaft, das Büro weiter zu führen.

In einem beruflichen Rückblick zeigte er auf, er sei, als er 1989 in das damalige Ingenieurbüro Färber gekommen sei, in Sachen Hochbaustatik noch weitgehend unerfahren gewesen. Seine erste Anstellung Anfang der 80er Jahre habe er im technischen Büro einer Frankfurter Baufirma gefunden und sich dort in den beiden ersten Berufsjahren mit Teilbereichen der Brückenstatik beschäftigt. In den nächsten sechs Jahren – davon vier Jahre im Ausland – habe er dann als Bauleiter viel Erfahrung in Sachen Bau im Allgemeinen sammeln können, aber wie man eine Dachstatik angehe, davon habe er damals nur wenig Ahnung gehabt. Zum Glück habe es dann aber zu Beginn seiner beruflichen Tätigkeit beim Ingenieurbüro Färber erfahrene Mitarbeiter gegeben wie H. Hahndorf und den Dienstjubilar an diesem Abend, Sieghard Schmidt, die ihn auf diesem Gebiet tatkräftig unterstützt hätten.

Über diese 30 Jahre hinweg habe man gemeinsam unzählige größere und kleinere Projekte bearbeitet. Persönlich ein wenig stolz sei er dabei auf das Projekt in der Mitte Berlins – direkt am Gendarmenmarkt – Anfang der 1990er Jahre. Zeitweise sei das die größte Baugrube Europas gewesen.

Und auch die Präsenz in Ostdeutschland sei für ihn eine prägende Erfahrung gewesen, da er so den Wandel und die Veränderungen im Zuge der „Wende“ selbst habe miterleben dürfen.

Insgesamt gesehen diese 30 Jahre beim Ingenieurbüro für ihn eine interessante und erfüllte Zeit gewesen, für die er allen, die dabei mitgewirkt hätten, dankbar sei. ds

