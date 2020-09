Roland Frank feiert Dienstjubiläum

Walldürn.Sein 40-Jahr-Dienstjubiläum hat am Dienstag der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Hardheim-Walldürn, Roland Frank, gefeiert. Im Bürgersaal des Alten Rathauses überreichte ihm Bürgermeister Markus als Vorsitzender des GVV im Beisein seiner Amtskollegen Volker Rohm (Hardheim) und Adalbert Hauck (Höpfingen), des stellvertretenden Hauptamtsleiters der Stadt Walldürn, Michael Teichmann, sowie des stellvertretenden Geschäftsführers des GVV, Achim Steffan, die Jubiläumsurkunde des Landes Baden-Württemberg.

In seiner Laudatio zeigte Günther den bisherigen beruflichen Werdegang des Dienstjubilars auf. Er erinnerte daran, dass der am 31. Oktober 1961 in Tauberbischofsheim geborene und in Walldürn wohnhafte Jubilar nach dem Besuch der Grundschule in Brehmen, der Hauptschule in Königheim und der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft in Tauberbischofsheim (Fachschulreife) zunächst vom 1. September 1979 bis zum 31. August 1981 eine Ausbildung zum Bundesbahnassistenten in Lauda absolvierte und anschließend vom 1. September 1981 bis zum 31. August 1985 als Bundesbahnbeamter am Hauptbahnhof Stuttgart und Besoldungssachbearbeiter bei der Bundesbahndirektion Stuttgart seinen Dienst versah.

Ausbildung im gehobenen Dienst

Danach besuchte er vom 1. September 1985 bis zum 31. August 1986 das Berufskolleg in Bad Mergentheim und schloss dieses mit der Fachhochschulreife ab. Vom 1. September 1986 bis zum 4. November 1990 absolvierte Frank die Ausbildung im gehobenen Dienst bei der Stadt Adelsheim, beim Landratsamt Tauberbischofsheim und an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg, die er am 5. November 1990 mit der Staatsprüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst abschloss.

Am 1. Dezember 1990 trat Frank seinen Dienst beim Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn in der Verwaltung an. Am 1. Juni 1993 wurde er zum Verbandsinspektor, am 1. Juli 1995 zum Verbandsoberinspektor und am 1. Oktober 1999 zum Verbandsamtsmann ernannt, wobei er von 1994 bis zum 31. Januar 2006 als Stellvertreter des Verbandsgeschäftsführers fungierte und zusätzlich den Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung für den Verbandsindustriepark bekleidete.

Vom 1. Februar bis zum 31. Dezember 2006 wurde ihm die kommissarische Leitung der Verbandsverwaltung übertragen, und seit 1. Januar 2007 ist Frank Geschäftsführer. Am 1. Januar 2007 wurde er zum Verbandsamtsrat und am 1. Mai 2016 zum Verbandsoberamtsrat ernannt. Abschließend dankte Bürgermeister Günther dem Dienstjubilar für die kollegiale Zusammenarbeit und gratulierte ihm zum 40-Jahr-Dienstjubiläum.

Den Glückwünschen schlossen sich Volker Rohm und Adalbert Hauck namens der Verbandsgemeinden Hardheim und Höpfingen an. Auch sie würdigten die Arbeit und das Engagement des Jubilars und überreichte ein Präsent als Zeichen der Anerkennung. Die Glückwünsche der Mitarbeiter übermittelten Achim Steffan und Michael Teichmann.

Roland Frank machte in seinem Schlusswort deutlich, dass die 40 Jahre seiner beruflichen Tätigkeit als Bundesbahnbeamter und im Dienst des GVV für ihn schnell vorüber gegangen seien und ihm die Arbeit stets viel Freude bereitet habe. Er freue sich über die stets gute Zusammenarbeit mit seinen Vorgesetzten beim GVV und mit seinen Arbeitskollegen. ds

