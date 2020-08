Ritterorden feiert im Kloster Bronnbach

Walldürn/Bronnbach.Die Komturei St. Bonifatius Walldürn des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem feiert in diesem Jahr bereits zum elften Mal das Hochfest Mariä Himmelfahrt traditionell in dem ehemaligen Zisterzienserkloster in Bronnbach.

Das Fest Mariä Aufnahme in den Himmel am 15. August, oder volkstümlich Mariä Himmelfahrt ist zwar in Baden-Württemberg kein gesetzlicher Feiertag mehr, jedoch wird es gerade im „Madonnenländle“ und der Region Tauber-Franken noch in vielen katholischen Gemeinden gefeiert. Dieses ursprünglich mehr allgemein gehaltene Marienfest geht auf den „Tag der Gottesmutter Maria“ zurück, der seit der Mitte des 5. Jahrhunderts in einem Lektionar aus Jerusalem bezeugt ist. Die Prozession ist seit Papst Sergius I. (687 bi 701) überliefert. Seit Papst Hadrian I. (772-795) ist die Festbezeichnung „Aufnahme der heiligen Maria“ üblich.

Dankbare Hochschätzung

Die große Zahl der marianischen Feste ist der Ausdruck der dankbaren Hochschätzung, die die Kirche Maria entgegenbringt. Außerdem ist Maria auch die Schutzpatronin von Ländern, Städten, Bistümern und Orden. So ist Maria als weinende Gottesmutter von Salette die Ordenspatronin der Missionare der Heiligen Familie, welche seit dem Jahr 2000 in dem ehemaligen Zisterzienserkloster in Bronnbach sind und Maria, als Königin von Palästina ist die Patronin des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

Auch die Klosterkirche in Bronnbach ist Maria geweiht. Deshalb beteiligt sich auch der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, die Komturei St. Bonifatius Walldürn an den Feierlichkeiten am Patrozinium in der Klosterkirche Bronnbach.

Corona-Bedingungen

Das Patrozinium Mariä Himmelfahrt steht wegen der Corona-Bedingungen unter einem besonderen Stern. Dem starken Zuspruch der Gläubigen an diesem Tag muss mit einem eigenen Konzept unter Einhaltung der Hygienevorschriften begegnet werden.

Dies betrifft auch die Prozession nach der Abendmesse. Die Verantwortlichen des Kulturamts Kloster Bronnbach sind bemüht, den Wunsch nach einem Besuch der Messen und der Weihe der Kräuterbüschel soweit wie möglich entgegen zu kommen. Die Bronnbacher Klosterkirche wird circa 150 Gläubigen Platz bieten, was der enormen Größe des romanischen Baus zu verdanken ist.

Der liturgische Dienst wird allerdings reduziert in die Messe einziehen. Die sich anschließende Prozession nach der Abendmesse um das Kloster herum soll wie nach Möglichkeit mit musikalischer Begleitung unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschiften stattfinden.

