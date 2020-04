Rennen wird eventuell verlegt

Walldürn.Die Corona-Krise hat weitreichende Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Das gilt auch für Sportveranstaltungen aller Art, etwa Motorsportveranstaltungen – darunter das Motorradrennen „Odenwald Klassik“ auf dem Flugplatz Walldürn. Das Rennen soll vom 12. bis 14. Juni stattfinden, der Termin ist allerdings in Prüfung, eine Verlegung möglich.

Am 15. April hat die Bundesregierung neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen. Der Erlass für die Veranstaltungen in Deutschland wurde den einzelnen Bundesländern überlassen. Die Veranstaltungen in den anderen europäischen Ländern sind landesweit geregelt. Für die Serie „Klassik Motorsport“ ergeben sich daher für die jeweiligen Veranstaltungen unterschiedliche Situationen, so der Ausrichter in einer Mitteilung. Die nächste Veranstaltung wäre das Mai Pokal-Rennen in Hockenheim vom 29. bis 31. Mai, das mit hohen behördlichen Auflagen belegt ist. Dies sei ein komplexer Vorgang, der ein hohes Maß an Abstimmung mit allen Beteiligten erfordert, so die Hockenheimring GmbH. Gleiche Prüfung gilt für Walldürn. Da dort im Gegensatz zu den permanenten Rennstrecken eine andere Situation gegeben ist, wäre auch eine Terminverlegung, eventuell in den September, möglich.

