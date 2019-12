Reisezentrum öffnet am 20. Dezember

Miltenberg.Die Modernisierungsarbeiten im Reisezentrum Miltenberg stehen kurz vor dem Abschluss. Der provisorische Verkauf im blauen Haus endet am 16. Dezember. Nach dem Umzug in das Bahnhofsgebäude öffnet das Reisezentrum voraussichtlich am 20. Dezember. Die Angebotspalette umfasst neben allen DB-Tarifen (Nah- und Fernverkehr), Verbund- und Landestarifen und Reiseberatung auch Angebote des Touristikveranstalters Ameropa.

Die Aufwertung des Reisezentrums im Miltenberger Bahnhof erfolgt im Zusammenhang mit dem neuen Verkehrsvertrag der Westfrankenbahn. Dieser tritt zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember in Kraft und sichert für die Kunden die Beratung vor Ort. Ergänzend zum klassischen Verkaufsschalter startet im Frühjahr 2020 ein Videoreisezentrum.

Mit der Wiedereröffnung ist das Reisezentrum Miltenberg montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

