Regionale Produkte liegen voll im Trend

Walldürn.Vor 25 Jahren hat Tobias Leiblein die Handwerksbäckerei von seinem Vater Otmar übernommen und am neuen Hauptsitz in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße kontinuierlich weiterentwickelt.

Walldürn. Locker in der Struktur, aromatisch im Geschmack, die Gewürznote markant: An der Rezeptur für sein neues Dinkelvollkornbrot hat Bäckermeister Tobias Leiblein lange getüftelt, um aus regionalen Zutaten ein natürliches Produkt zu formen, das mit süßen und pikanten Auflagen gleichermaßen harmoniert. Von der glatten Kruste hebt sich die Zahl „25“ ab. Sie unterstreicht optisch die Bedeutung dieses besonderen Brotes: Vor 25 Jahren hat Tobias Leiblein die Handwerksbäckerei seines Vaters Otmar übernommen und bis heute kontinuierlich weiterentwickelt.

Von Kindesbeinen an vom Bäckerhandwerk geprägt, begann Tobias Leiblein 1986 seine Lehre bei der Bäckerei Burkardt in Mudau, schloss diese 1988 erfolgreich ab und kehrte 1990 in den Betrieb des Vaters zurück. Für den Meisterkurs nahm er weite Wege und manche Strapazen auf sich. Nach Feierabend setzte sich Tobias Leiblein regelmäßig ins Auto und fuhr für den praktischen Teil des Unterrichts nach Karlsruhe, anschließend für den theoretischen Unterricht von Karlsruhe nach Buchen, von dort kurz nach Hause und schließlich wieder zur Arbeit. „Eine große Herausforderung“, wie der Bäckermeister im Rückblick sagt.

Der Aufwand hat sich gelohnt: Im Juni 1992 legte er die Meisterprüfung erfolgreich ab. 1995 übernahm er in siebter Generation die Verantwortung für den Traditionsbetrieb, der unter seiner Führung längst über den einstigen Stammsitz in der Hauptstraße hinausgewachsen und für den harten Wettbewerb in der Branche auch über das Jubiläumsjahr hinaus gerüstet ist.

„Bäcke-Naaz“

Begründer der Familientradition war Ende des 18. Jahrhunderts Ignatz Leiblein (1754 – 1830). 1782 heiratete der Hardheimer Bäckergeselle mit Maria Christina Bopp die Tochter des Walldürner Bäckers Johann Michael Bopp und übernahm schließlich als Zunftmeister 1789 dessen Betrieb in der Hauptstraße.

Schon bald mit dem Hausnamen „Bäcke-Naaz“ versehen, führte er die Bäckerei bis mit Michael Josef Leiblein (1788 – 1812) einer der vier Söhne in seine Fußstapfen trat. Jedoch nur für kurze Zeit, denn nach einem tödlichen Jagdunfall lag es bereits an dessen Sohn Ignatz Leiblein (1811 – 1864), die Familientradition aufrecht zu erhalten.

Für Aufsehen in der Wallfahrtsstadt sorgte Mitte des 19. Jahrhunderts Karl-Friedrich Leiblein (1844 – 1909), der die Bäckerei 1864 nach dem Tod seines Vaters übernommen hatte. Während die Ware zuvor noch aus der eigenen Stube heraus verkauft worden war, ließ er erstmals einen Laden einrichten und erntete dafür nicht nur freundliche Kommentare. „Der is gröißewahnsinnig“, hieß es mitunter aus der Bevölkerung. Tatsächlich war er jedoch der Zeit weit voraus und ebnete so den Weg ins neue Jahrhundert, zu dessen Beginn Emil Leiblein (1878 – 1959) die Geschicke des Traditionsbetriebes leitete.

1959 übernahm dann Otmar Leiblein (1924 – 2007), modernisierte Haus und Bäckerei und festigte den guten Ruf der Brot- und Feinbäckerei als einen der Einkaufsmittelpunkte in der Walldürner Hauptstraße in einer Zeit, als die Nachfrage in der Branche zwar stabil blieb, der Konzentrationsprozess jedoch nicht mehr aufzuhalten war.

Von ursprünglich 55 000 Betrieben im alten Bundesgebiet zu Beginn der 1950er Jahre ist die Anzahl seither auf weniger als 11 000 im heutigen Deutschland zurückgegangen. Ein Trend, mit dem der heutige Inhaber Tobias Leiblein täglich konfrontiert ist, denn die Konkurrenz industrieller Backbetriebe ist unverändert groß und fordert den Handwerksbäckern eine kontinuierliche Neuorientierung ab.

Weitere Betriebe übernommen

Nach der Übernahme der Bäckerei standen deshalb für Tobias Leiblein die Zeichen schnell auf Expansion. 1997 schlug er mit der Übernahme der ehemaligen Bäckerei Walter Trunk in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße ein völlig neues Kapitel in der Firmengeschichte auf. Im Jahr 2000 wurde die neue Produktionsstätte einschließlich Laden und Café grundlegend modernisiert.

2006 folgte die Übernahme der ehemaligen Bäckerei Hugo Weinlein und nur ein Jahr später die Anschaffung moderner Öfen. Parallel dazu stieg die Zahl der Mitarbeiter. Neben drei Gesellen wird Tobias Leiblein aktuell von zwei Auszubildenden in der Backstube unterstützt. Im Verkauf beschäftigt er weitere 15 Mitarbeiter.

„Der Trend geht zurück zum heimischen Bäcker“, sagt Tobias Leiblein. „Die Kunden wissen ein gutes Brot und eine große Auswahl wieder mehr zu schätzen.“ Ganz bewusst setzen er und seine Frau Susanne deshalb auf hohe Qualität bei gleichzeitig großer Vielfalt, auf ein ausgewogenes Verhältnis traditioneller und neuer Produkte und auf die Verwendung regionaler Zutaten. So hat sich beispielsweise an der Rezeptur für die begehrten Kümmelstöllchen oder das seit vielen Jahren etablierte Berliner Brot bis heute nichts geändert.

Ergänzend zu solchen „Klassikern“ gewinnen Backwaren mit Dinkel oder Urgetreide wie Emmer und Einkorn ebenso an Bedeutung wie Kuchen, Torten und Eis aus eigener Herstellung. „Das wird sehr gut angenommen“, so Tobias Leiblein.

Dank der zentralen Produktionsstätte mit angeschlossenem, lokalem Filialnetz kann er die Nachfrage flexibel und effizient bedienen. Mehrfach frisch am Tag backen ist ebenso selbstverständlich, wie die „Filiale auf vier Rädern“, die regelmäßig in Waldstetten und auf der Walldürner Höhe Halt macht.

„Wir sind froh, dass unsere Kundschaft das honoriert“, betont Susanne Leiblein. Diese Treue wollen wiederum die Leibleins im Jubiläumsjahr mit verschiedenen Aktionen honorieren. Das seit Anfang der Woche erhältliche Jubiläumsbrot ist dafür der passende Auftakt.

