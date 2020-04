Regenbogen aus Steinen

Walldürn.Wie bereits am vergangenen Samstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, will auch der Elternbeirat des Kindergartens St. Marien Walldürn eine Regenbogen-Aktion während der Corona-Krise starten.

Auf dem Hof der Grundschule findet man vor dem Gedenkstein am Eingang seit Ostersonntag eine Folie, auf der ein großer Steine-Regenbogen entstehen soll.

Steine sammeln

Hierzu sind alle willkommen, Steine zu sammeln, diese zuhause in den Farben des Regenbogens zu bemalen und dann den angefangenen Regenbogen damit zu erweitern. „Lasst uns gemeinsam diesen Regenbogen wachsen lassen“, so der Appell des Elternbeirats.

Dabei soll man aber an das Versammlungsverbot denken und den nötigen Abstand einhalten. Dann könne das Kunstwerk ein Zeichen der Gemeinschaft, Freundschaft, Verbundenheit und Hoffnung werden!!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020