„Rebell vom Odenwald“ geht in den Ruhestand

Glashofen/Gerolzahn.Ende einer Ära in Glashofen: nach 51 Jahren als Kommunalpolitiker und nach 44 Jahren als Ortsvorsteher wurde Heinrich Hennig verabschiedet.

Die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates Glashofen-Gerolzahn fand am Freitagabend im Rathaus von Glashofen statt. Ortsvorsteher Heinrich Hennig ließ zunächst die Wahlperiode 2014 bis 2019 in den Gemeinden Glashofen, Neusaß und Gerolzahn Revue passieren. Er führte etwa die Sicherheitsmaßnahmen des Kindergartens Sankt Wendelin, die neue Straßenbeleuchtung, die Instandhaltung des Clubheims und der Sporthalle von Glashofen, und den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses mit Bürgerhaus in Gerolzahn auf. Hier dankte Hennig nochmals den beiden Bauleitern Willy Gehrig und Günter Fürst, die das Projekt begleitet haben. Im Anschluss folgte die Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahlprüfung durch Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy. Für Glashofen waren vier Ortschaftsräte und für Gerolzahn zwei Ortschaftsräte zu wählen. Ablehnungs- und Hinderungsgründen gemäß der Gemeindeordnung habe es keine gegeben.

Gleich im Anschluss folgte die Verabschiedung zweier langjähriger Ortschaftsratsmitglieder durch Helmut Hotzy. Verabschiedet wurde nach 51 Jahren als Kommunalpolitiker und nach 44 Jahren als Ortsvorsteher Heinrich Hennig. Bekannt bis bis heute als „Der Rebell vom Odenwald“oder der „Lech Walesa von der Höh“. So haben ihn viele in Erinnerung. Er hat sich stets für das Gemeinwohl der drei Höhenorte und deren Bürger eingesetzt. Ein Urgestein der Walldürn Höhe geht in den Ruhestand und beendet seine politische Laufbahn am 23. Juli bei der konstituierenden Sitzung in Walldürn, so Hotzy.

Auch Ortschaftsratmitglied Kurt Meidel als stellvertretender Ortsvorsteher gibt sein Ehrenamt ab. Er hatte dieses Amt 20 Jahre inne.

Es folgte die Verpflichtung der neu gewählten Ortschaftsräte durch Ortsvorsteher Heinrich Hennig. Für Glashofen wurden Uwe Berberich, Martin Gehrig, Thorsten Zeitler, Erich Bundschuh sowie für Gerolzahn Ralf Zang und Uwe Marek als Ortschaftsräte verpflichtet.

Bei der Wahl des Ortsvorstehers fiel die Wahl auf Erich Bundschuh. Im Weiteren wurde der Antrag gestellt, zwei Stellvertreter in den Ortschaftsrat einzubringen. Dem Gemeinderat Walldürn werden folgende zwei Personen vorgeschlagen: als erster Stellvertreter Uwe Marek und als zweiter Stellvertreter Martin Gehrig.

Ortschaftsratsmitglied Uwe Marek würdigte zum Schluss der Sitzung im Namen des Ortschaftsrates Heinrich Hennig für seine langjährige Tätigkeit im Rat und überreichte ein Präsent an den scheidenden Ortsvorsteher. Auch Hennig bedankte sich bei allen Ortschaftsräten und besonders bei den Bürgern der drei Höhengemeinden Glashofen, Neusaß und Gerolzahn für die sehr gute Zusammenarbeit. Denn ohne die Menschen vor Ort hätte man dieses alles nicht erreichen und schaffen können. hape

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019