Realistische Einschätzung ermöglichen

Walldürn.In den Familien von Viertklässlern steht zurzeit die Entscheidung, an welcher Bildungseinrichtung die Kinder ihre Schullaufbahn nach den Sommerferien fortsetzen werden. Um eine möglichst realistische Einschätzung zu ermöglichen, fand der „Schnuppertag“ des Bildungszentrums mit neuer Konzeption statt: Die Viertklässler aller Walldürner Grundschulen verbrachten einen Vormittag am Bildungszentrum und erlebten den Unterricht an der Auerberg-Werkrealschule (WRS) und an der Konrad-von-Dürn-Realschule (RS).

So wurden im Englisch-Unterricht der Konrad-von-Dürn-Realschule bei Alev Bozdemir und Sandra Dörr die Begriffe für Körperteile spielerisch eingeübt und in einem Spiel gefestigt. Mit der Geschichte „Rock am Eck“ lernten die Schüler bei Daniela Gremminger im Mathematik-Unterricht die Eigenschaften der verschiedenen Viereck-Typen kennen, während sie mit der Papierchromatographie und dem Bauen von Stromkreisläufen bei Jenny Eckel und Thomas Bartwicki naturwissenschaftliche Methoden ausprobierten. Siebt- und Achtklässler stellten in Französisch kleine Shopping-Dialoge vor, so dass die Viertklässler leichtes Spiel hatten, als sie bei Daniela Binnig die entsprechenden Begriffe Bildern zuordnen und Wörter-Bingo spielen durften. Handwerkliche Fähigkeiten waren an der Auerberg-Werkrealschule nicht nur im Technik-Unterricht bei Matthias Müller gefragt, wenn die Viertklässler selbst ein Geschicklichkeitsspiel bastelten.

Auch das Marmorieren von Herzen im Fach „Alltagskultur, Ernährung, soziales“ (AES) bei Ute Pföhler und das Programmieren von Beebots (kleinen steuerbaren Fahrzeugen) in Informatik bei Wolfgang Schnetz forderte die Kreativität der Schüler, während Alexander Ockenfels mit kleinen Versuchen bei seiner Chemie-Physik-Show Interesse für die Naturwissenschaften weckte.

Am Abend folgte eine Informationsveranstaltung für die Eltern, bei der die Schulleiter Wolfgang Kögel und Patrick Schmid – unterstützt von Hauptfachlehrern – die unterschiedlichen Anforderungen, aber auch Unterstützungsmöglichkeiten der beiden Schultypen gegenüberstellten. So wurde deutlich, dass hinter den beiden Schularten grundlegend andere pädagogische Konzepte stehen. Während die Werkrealschule den Schwerpunkt auf das Fördern legt und entsprechend mehr Unterstützungsmöglichkeiten wie etwa die Hausaufgabenbetreuung bietet, setzt die Realschule auf das Fordern. Mit anderen Worten: Bei der Werkrealschule ist die Schülereinstellung „Ich will lernen“ das Ziel der Bemühungen, während das bei der Realschule die Voraussetzung ist. Da 50 Prozent der Realschüler im Anschluss das Abitur machen, ist diese Schulform für Schüler mit Realschul- oder Gymnasial-Empfehlung ein guter Weg.

Wie wichtig es ist, auf den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes zu achten und es bei der Schulwahl nicht zu überfordern, wurde in verschiedenen Interviews deutlich, zu denen sich die Schülersprecher Elham Benalia (WRS) und Yasin Ekici (RS), ebenso zur Verfügung stellten wie Martin Heß, der aktuell an beiden Schulen unterrichtet, und einer Mutter mit einem Kind an der Konrad-von-Dürn-Realschule und einem Kind an der Auerberg-Werkrealschule.

Der ehemalige Schüler der Werkrealschule, Luca Rau, machte deutlich, dass dies für ihn persönlich genau der richtige Weg war.

Abschließend konnten die Eltern bei Führungen in Kleingruppen die beiden Schulgebäude näher kennen lernen.

