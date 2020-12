Radmuttern an Opel gelöst

Walldürn.In der Nacht von Donnerstag auf Freitag parkte ein Mann seinen weißen Opel Insignia vor dem Haus in der Sandgasse. Als er am Freitag mit seinem Pkw losfuhr bemerkte er nach einigen Minuten merkwürdige Geräusche an seinem Pkw. Bei der Überprüfung stellte der 26-jährige fest, dass sämtliche Radmuttern am Pkw durch einen Unbekannten gelöst worden waren. Das Polizeirevier Buchen ermittelt wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. Zeugen, die zwischen Donnerstag, 3. Dezember, 19 Uhr und Freitag, 4. Dezember, 6.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, in Verbindung setzen.

