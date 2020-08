Qualifikation erlangt

Walldürn.44 Schüler Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs I an der Frankenlandschule bestanden nach einjähriger Schulzeit zum Ende des Schuljahres 2019/2020 ihre schulische Ausbildung und erlangten die Qualifikation zum Besuch des Kaufmännischen Berufskollegs II.

Den Absolventen wurden die fachtheoretischen und fachpraktischen Grundkenntnisse für Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung vermittelt sowie die Allgemeinbildung weiter vertieft. Die Verabschiedung wurde von Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher als Schulleiter der Frankenlandschule Walldürn, vom Fachleiter Berufskolleg, Studiendirektor Andreas Mackert, und von den Klassenlehrern vorgenommen.

Klasse 1BK1W1 (Klassenlehrerin Studienrätin Mona Geiger): Ermal Abazi (Walldürn), Ilayda Altinkaya (Buchen), Jennifer Barukcic (Walldürn), Kim Berger (Limbach), Mara Breunig (Buchen), Emily Brocher (Buchen), Lars Feuchter (Walldürn), Ljuba Giannitsidis (Seckach), Amelie Hain (Miltenberg), Ylvie Hemberger (Mudau), Jason Kerber (Buchen), Vanessa Kesler (Hardheim), Angelina Kirchgessner (Buchen), Larissa Knapp (Walldürn), Anastasia Lindegrün (Buchen), Haris Lulic (Buchen), Nico Matern (Buchen), Violeta Mitrovic (Buchen) Alexia Parisi (Kleinheubach), Alina Schwab (Kirchzell), Dilay Selova (Buchen), Johanna Tiede (Buchen), Jennifer Wüst (Walldürn).

Klasse 1BK1W2 (Klassenlehrerin Studienrätin Tamara Spielmann): Serhat Akin (Buchen), Yasmin Ceylan (Wörth am Main), Bugrahan Cöl (Erlenbach am Main), Kayra Contay (Aschaffenburg-Oberbauer), Fabian Fertig (Miltenberg), Adrian Gjoni (Miltenberg), Nurcan Güzel (Kleinwallstadt), Dima Kasper (Höpfingen), Ali Köse (Elsenfeld), Christian Laumann (Buchen), Jan Lebhardt (Seckach), Quirin Müller (Amorbach), Furkan Nacioglu (Wörth am Main), Esra Özlüoglu (Großheubach), Janika Reichert (Großheubach), Zelal Sirin (Großheubach), Samet Soyal (Mudau), Philipp Spoerer (Amorbach), Kaan Uckun (Amorbach), Beyza Zahireci (Walldürn), Franzesca Zullo (Miltenberg). ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020