Punktesystem für Bauplatzvergabe vorstellbar

Walldürn.Die SPD-Fraktion traf sich zur Vorbereitung der nächsten Gemeinderatssitzung. Ein Schwerpunkt war das Thema „Wohnen in Walldürn“. Die SPD setze sich dafür ein, dass Wohnen und Leben in Walldürn und seinen Ortsteilen attraktiv bleibe. Dabei bleibe die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen eine der Zukunftsfragen – auch im ländlichen Raum. Ein sauberes Stadtbild ist eine weitere wichtige Säule, damit die Menschen gerne in Walldürn leben oder dort zu Gast sind.

Das Thema „Bauplätze“ stand nach wie vor im Fokus der Diskussion. Die Stadträte Rolf Günther, Jürgen Mellinger und Manuel Sturm berichteten von einem Treffen mit Mitgliedern der Bürgerinitiative am Spielplatz „Roter Weg“. Für die SPD-Fraktion besteht Handlungsbedarf sowohl bei der Neuerschließung von Bauplätzen als auch bei der Innenverdichtung.

In diesem Zusammenhang erinnerte Stadtrat Herbert Kilian daran, dass im Haushalt 2020 rund 2,2 Millionen Euro für den Erwerb von Grundstücken als künftige Flächen für Stadtentwicklung und die Erschließung von innerörtlichen Baugebieten, sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen, eingestellt seien. Damit sei auch ein klares Zeichen gesetzt, dass die Innenentwicklung und die innerörtliche Verdichtung entsprechend weiterverfolgt würden.

Stadtrat Manuel Sturm mahnte an, dass es für viele immer schwieriger werde, bezahlbaren Wohnraum zur Miete und im Wohneigentum oder Bauplätze für den Traum von den eigenen vier Wänden zu finden. Damit die Bauplatzsuche nicht zum Glücksspiel werde, lege die SPD-Fraktion großen Wert auf ein sozialgerechtes Vergabeverfahren, da es seit Jahren mehr Bewerber als verfügbare Grundstücke gebe.

Insbesondere gelte es zu verhindern, dass die knappen kommunalen Bauplätze zu Spekulationsobjekten würden. Neben sozialen Kriterien soll der örtliche Bezug oder ehrenamtliches Engagement ein entsprechendes Gewicht bei der Vergabe erhalten.

Der Fraktionsvorsitzende Rolf Günther ergänzte, dass die SPD-Fraktion der Verwaltung bereits im Juni eine Liste möglicher Kriterien zur Bauplatzvergabe übergeben habe. Bei der Vergabe der Bauplätze könne sich die SPD-Fraktion auch ein Punktemodell, angelehnt an beispielsweise das „Ulmer Modell“ vorstellen. Allein einer Verlosung der Bauplätze, wie sie derzeit in der Öffentlichkeit diskutiert werde, erteile die SPD eine klare Absage. „Ein Zuhause darf kein Zufall sein“, brachte es der Fraktionsvorsitzende auf den Punkt. Ein entsprechender Antrag dazu wurde gemeinsam vorbereitet.

Gegen „Vermüllung“ der Stadt

Zur Wohn- und Lebensqualität gehöre auch ein sauberes Stadtbild, erläuterte Stadtrat Ralf Beyersdorfer. Ob Zigarettenkippen an Bänken, auf Wegen oder in der Hauptstraße, Glasscherben auf Spielplätzen, Pizzakartons und Getränkeflaschen auf Parkplätzen oder illegale Müllentsorgung an Altglascontainern, Waldrändern und öffentlichen Plätzen: „Abfall, Schadstoffe oder schlichtweg Müll stören das Erscheinungsbild unserer Heimatstadt“, so Beyersdorfer. Nicht nur die SPD habe das Thema bereits im Gemeinderat angesprochen. Mit konkreten Vorschlägen und einem entsprechenden Antrag werde die SPD-Fraktion das Thema „Sicheres und sauberes Walldürn“ weiter vorantreiben.

Es gehe nicht darum, die Treffen im öffentlichen Raum zu unterbinden, aber es gebe Regeln des Umgangs miteinander und diese gelte es einzuhalten. Dazu gehöre auch, dass der öffentliche Raum nicht achtlos vermüllt werde. „Wir fordern die Bürger auf, im Umgang mit unserer Heimat und unserer Umwelt achtsam zu sein“, so Beyersdorfer.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.10.2020