Prunksitzung in der Sporthalle

Rippberg.Die Rippberger Vereine sind für die fünfte Jahreszeit wieder bestens gerüstet. Die Kampagne startet am Samstag, 22. Februar, um 19.31 Uhr in der Sporthalle mit der Prunk- und Fremdensitzung. Die Besucher dürfen sich auf ein Programm mit Show- und Tanzeinlagen, Büttenreden und Comedy geboten. Karten für die Sitzung können im Vorverkauf am Sonntag, 16. Februar, von 11 bis 12 Uhr im Bürgerhaus erworben werden.

Traditionell laden die Vereine am Sonntag, 23. Februar, um 15.01 Uhr zum Kinder- und Seniorennachmittag in die Sporthalle ein. Damit beide Veranstaltungen reibungslos über die Bühne gehen können, finden am Samstag, 15. Februar, ab 10 Uhr und in der darauffolgenden Woche jeweils ab 17.30 Uhr Arbeitseinsätze statt. hape

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020