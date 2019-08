Prüfungen bestanden

Walldürn.Eine unbefristete Übernahme am Braun-Standort in Walldürn – dieses Ziel haben in diesem Jahr erneut Auszubildende bei Procter & Gamble erreicht. Nach drei beziehungsweise 3,5 Jahren Ausbildungszeit schlossen im Frühjahr Robin Scheuermann, Nick Hartmann, Sven Hofmann und Kai Schäfer Ihre Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik ab. Ebenso legten Sebastian Maurer und Jörg Schobert im Ausbildungsberuf zum Werkzeugmechaniker erfolgreich ihre Prüfungen ab.

Im Juni und Juli folgten die Abschlussprüfungen in den Ausbildungsberufen der Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker sowie der Industriekaufleute. Rick Ackermann, Frederik Wörner, Johannes Farrenkopf, Fabian Trabold, Philip Schenk, Nina Kaufmann, Alexej Schneider, Kevin Brommer, Haralampos Papadopoulos, Philipp Bankowski und Melissa Müller bestanden ihre Prüfungen mit Bravour.

Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildende mit Geschäfts- und Personalleitung, dem Betriebsrat und den Ausbildern wurde im Hotel „Prinz Carl“ in Buchen gefeiert. Rainer Forst, Leiter der technischen Ausbildung, bedankte sich bei den Ausbildern Dennis Hutter, Peter Gremminger, Ogel Wjatscheslaw und Sandra Schaller für ihr großes Engagement im Bereich der Ausbildung.

Neben Forst gratulierten Werksleiter Christoph Reif, Personalleiterin Marion Corte sowie Betriebsrat Bodo Kaufmann den Auszubildenden zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Alle freuen sich, mit den ehemaligen Auszubildenden die Zukunft des Standortes in Walldürn weiter zu gestalten.

