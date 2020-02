Programm mal rockig, mal jazzig

Amorbach.Der Kulturkreis präsentiert am Samstag, 7. März, um 20 Uhr Ina Morgan und Frank Keller mit „vibes & flowers“ in der Zehntscheuer. Einlass ist ab 19 Uhr.

2018 feierten Ina Morgan und Frank Keller ihr fünfzehnjähriges Bühnenjubiläum als Duo. Obwohl längst instinktiv aufeinander eingespielt, zelebrieren die beiden jeden einzelnen Liveauftritt immer noch voller Passion und Überraschungen, als ob es das erste Mal wäre…

Als Zwölfjähriger gab Frank Keller seine ersten Klassik-Konzerte. Spätere Stationen führten von Schüler- Rockbands und Top40-Formationen über Musical-Projekte bis hin zu Big Band-Auftritten quer durch Deutschland sowie auch ins vor allem deutschsprachige Europa.

Nicht zuletzt durch zwölf Jahre „Frank Kellers Acoustic Lounge“ im dortigen Hofgarten-Kabarett ist er rund um Aschaffenburg inzwischen Lokal-Matador. Gemeinsam aufgetreten ist er unter anderem mit Ronan Keating, Nina Hagen, Fettes Brot, Lulo Reinhardt, George McCray und Franzl Lang.

Mit seinen musikalischen Lieblingsstücken – ob Eigenkomposition oder bewusst eigenwilliges Arrangement – verschaffte er sich schon Gehör im Vorprogramm von Roger Cicero, Udo Jürgens, Boney M, Kim Wilde oder auch Urban Priol und Angela Merkel.

Ina Morgan gewann mit 16 Jahren beim nationalen Popfestival den Nachwuchspreis als beste Sängerin. Mit 18 stieg sie mit eigenen Stücken und eigener Rockband ins Profi-Business der damaligen DDR-Musikszene ein, begleitet von diversen Rundfunk- und Fernsehauftritten. 1988/89 war sie mit ihrer Band „Charlie“ und passendem Musik-Video Nr. 1 der DDR-Rockcharts.

1990 wurde sie als Solosängerin für Udo Lindenbergs „Bunte Republik Deutschland“ Tour gebucht, wozu im gleichen Jahr noch die CD „Live in Leipzig“ (Polydor Records) folgt. 1991 erschien die erste Ina Morgan CD „Alles Easy“ bei East/West Records , produziert von Tony Carey. Im Herbst 1991 folgte eine Tournee mit Tony Carey und den Gästen Eric Burdon sowie Anne Haigis. 1992 tourte die Ina Morgan Band zusammen mit Luther Allison und Joana Connor. 2011 veröffentlichte das renommierte Hamburger Label ‘Chezz Music´ die CD ‘On My Own´ mit komplett eigens von Ina komponierten Songs. Daraus resultierend buchte Ex-Smokie Chris Norman sie mit auf Tour quer durch Europa. Und im September 2012 war Ina Morgan dann auch zur Produktion der Platte „There and back“ mit von der Partie. 2019 war Ina Morgan festes Tour-Mitglied von Tobias Sammets Metal-Opera „Avantasia“, der zugehörige Longplayer „Moonglow“ stieg in den deutschen Albumcharts von 0 auf 1! Ina Morgan steht inzwischen jährlich circa 120 Mal als gefeierte Live-Sängerin auf der Bühne und arbeitet zudem als Vocal Coach.

Passend zu einer geballten Ladung Flower Power und Neo Folk greift Ina Morgan im Duett mit Frank Keller immer auch gerne zur Gitarre. Rockig, freaky, hip(pie) und jazzig anmutend zugleich warten die beiden mit Songmaterial von Sheryl Crow, Johnny Cash, Adele, Lady Gaga, Pink, George Ezra, Boss Hoss, Sarah Connor, Udo Lindenberg oder auch Smokie auf.

