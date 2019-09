Programm bei Einkaufsnacht

Walldürn.Zum langen Einkaufsabend bis 22 Uhr laden zahlreiche Walldürner Läden und die Gastronomie am Freitag, 18. Oktober ein. „Die Region zu Gast“ lautet das Thema an diesem Abend. Rund dreißig Aktions-Angebote sind in den Läden, am Schlossplatz und am Alten Rathaus ab 18 Uhr zu erleben. Kulinarisch ist an dem Abend einiges geboten.

Informieren können sich die Besucher über gerade erschienene Wandkalender für 2020 mit Walldürner Stadtansichten oder Fotomotiven aus dem Odenwald. Natürlich liegt auch ein Schwerpunkt an diesem Einkaufsabend auf der aktuellen Mode und dies von „Kopf bis Fuß“. Floristik aus Gerolzahn, Geschenkideen aus Buchen und handgearbeitete Wohnaccessoires sind weitere Punkte. Natürlich werden auch Wellness und Beauty nicht zu kurz kommen. Für den Familien-Abendausgang hat man auch an die jüngeren Besucher gedacht, einige Esel werden auf Esel-Trekking-Touren im Odenwald aufmerksam machen. Informationen gibt es über die Milchproduktion und Denkanstöße zur Agrarwirtschaft.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.09.2019