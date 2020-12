Premiere: Walldürn weihnachtet virtuell

Walldürn.Da der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr in bewährter Form nicht stattfinden kann, hat sich die Stadt Walldürn eine virtuelle Alternative für alle Altersklassen einfallen lassen: „Walldürn weihnachtet virtuell“ – der erste Walldürner Online-Weihnachtsmarkt.

Dieser findet am zweiten Adventswochenende vom 4. bis 6. Dezember statt. In diesem Jahr gibt es jedoch die Eröffnung, Wunschzettel-Ziehung durch den Nikolaus und das restliche Programm nicht auf dem Wallfahrtsplatz, sondern auf der heimischen Couch. Somit trotzen die Weihnachtsmarktbesucher auch jedem Wetter. Das Programm wurde abwechslungsreich ausgewählt, für jeden etwas, sozusagen. Alle Beiträge dauern nicht länger als eine Viertelstunde, so dass es für die Besucher kurzweilig bleibt.

Bei „Scheurich La Fleur“ kann schon im Vorfeld eine Walldürner Weihnachtsmarkt-Tasche mit „Trinx in Dürn“-Glühweintassen und dem passenden Weihnachtsmarktzubehör erworben werden. Die passende Weihnachtsmarktbratwurst wird bei der Metzgerei Kaufmann angeboten. So ausgestattet, startet der Weihnachtsmarkt so authentisch wie nur möglich Zuhause.

Die Besucher können „live“ dabei sein, wenn der Online-Weihnachtsmarkt eröffnet wird, Gedichte vorgetragen werden, der Nikolaus die Wunschzettel zieht und Walldürner Familien ihr Bestes geben. Zum „Konzert der Familien“ werden noch Beiträge entgegengenommen. Zu gewinnen gibt es im Nachgang ein Drei-Gänge-Menü für die ganze Familie „to go“.

Parallel zum Weihnachtsprogramm wird ein virtueller Kunsthandwerkermarkt auf der Homepage präsentiert, und die Walldürner Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe bieten zum Weihnachtsmarkt, aber auch in der Adventszeit tolle Angebote an, welche auf der Unterseite eingesehen und im Geschäft eingeholt werden können.

Abgerundet wird der Weihnachtseinkauf in der Innenstadt während der Adventszeit unter dem Motto „Dürmer Lichterzauber“ mit besonderen Licht- und Dekorationsakzenten. Auch der „Krippenweg“ durch die Hauptstraße wird ab dem zweiten Adventswochenende für zusätzliche schöne Augenblicke beim Stadtbummel sorgen. Diese Privatinitiative der Eheleute Fach und Schmeiser tragen zum winterlichen Einkaufserlebnis oder zu einem romantischen Abendspaziergang bei.

Manch schöne Fotoecke wartet auf die kleinen und großen Besucher. Unter #wallduernweihnachtetvirtuell können Bilder bei Instagram hochgeladen werden. Die meisten „Likes“ werden nach dem Dreikönigstag mit einer Überraschung belohnt.

Besonders an die kleinen Online-Besucher haben die Organisatoren beispielsweise beim Märchenerzählen mit Caroline Semma oder bei der Wunschzettelaktion gedacht. Dazu können sich die Kleinen im Bücherladen und bei den Bäckereien und Metzgereien der Innenstadt einen Wunschzettel abholen. Auf diesem finden sich ganz besondere Preise, die sich größtenteils nicht selbst verwirklichen lassen würden – etwa eine abenteuerliche Fahrt mit dem Feuerwehrauto. Alle Preise können nur nach Möglichkeit der aktuellen Pandemievorgaben eingelöst werden.

Auch die Wunschsternaktion der Seelsorgeeinheit Walldürn unter Leitung von Adrian Ambiel bringt Glanz in die Innenstadt. Alle Kinder können ihren wetterfesten Wunschstern an den ausgewählten Weihnachtsbäumen aufhängen.

Nicht zu vergessen ist der Weihnachtsbaumverkauf mit Hauslieferung des DRK-Ortsvereins am Weihnachtsmarktwochenende und am darauffolgenden Adventswochenende, jeweils samstags und sonntags.

