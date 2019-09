Premiere für die Postkutsche

Walldürn.In München findet am Sonntag, 22. September, der traditionelle Trachten- und Schützenumzug statt.

Seit 1950 ziehen am ersten Wiesensonntag rund 9000 Umzugsteilnehmer mit Schützengruppen, Heimatvereinen, Musikkapellen und Fahnenschwingern durch die Münchner Innenstadt zur Theresienwiese.

Live im Fernsehen

Im Jubiläumsjahr „1225 Jahre Walldürn“ nimmt auch eine Abordnung der Stadt Walldürn am Festumzug teil. In der TV-Liveübertragung um 10.03 Uhr in der ARD, wird das neu angefertigte Replikat der historischen Postkutsche aus Walldürn, unter der Zugnummer 45, zu sehen sein. Kutscher Marco Zahn wird seine Fahrgäste, unter anderem aus Bürgermeister Markus Günther und Landrat Dr. Achim Brötel, sicher durch den Umzug befördern.

Ersatz angeschafft

Der Gemeinderat der Stadt Walldürn hat in seiner Sitzung am 20. Mai die Ersatzbeschaffung, für die bisher im Einsatz befindliche historische Postkutsche, beschlossen. Die Kutsche wurde Anfang September von der Firma Kufa, Langenneufach, fertiggestellt.

Die Teilnahme am historischen Festzug in München ist der erste Einsatz für die neue „alte“ Postkutsche.

