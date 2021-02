Premiere am Valentinstag

Walldürn.„Lass Dein Licht leuchten – sei Feuer und Flamme“, so lautete das Motto der Firmgruppen 2020. Der Funke ist jetzt bei einigen Jugendlichen tatsächlich übergesprungen, denn es entstand das neue Team „YOU(th)“ in der Seelsorgeeinheit, dass es sich voller Motivation und Begeisterung zur Aufgabe gemacht hat, Gottesdienste von Jugendlichen für Jugendliche zu gestalten.

Am Sonntag, 14. Februar, um 18.30 Uhr findet somit in der St. Marienkirche in Walldürn der erste Jugendgottesdienst unter der Regie dieser Jugendlichen statt. Begleitet werden die Vorbereitungen von Pater Irenäus Wojtko OFMConv, dem Gemeindeassistent Adrian Ambiel, der stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Sabrina Miko und Achim Dörr vom Pastoralteam.

Diese modern gestalteten Gottesdienste für die jüngere Generation sowie für jung gebliebene Erwachsene befassen sich immer mit einem konkreten Thema, dass die Vorbereitungsgruppe „YOU(th)“ gemeinsam erarbeitet. Der Valentinstag am 14. gab dazu die passende Steilvorlage und man einigte sich schnell auf das Thema: „Power of love“. Man darf gespannt sein, was sich die jungen Gottesdienstgestalter alles einfallen lassen. An Kurzvideos, Diashow, Impulsen und Gedanken zum Thema wird es nicht fehlen. Und: Natürlich wird auch die Musik und die Auswahl der Lieder eine Rolle spielen. „Man spürt, alle sind mit dem Herzen dabei und es kann für die Zukunft eine begeisternde Sache entstehen. Für unsere Seelsorgeeinheit Walldürn und auch darüber hinaus“, zeigt sich Adrian Ambiel zuversichtlich.

Corona-bedingt kann aber nicht im großen Stil eingeladen werden. Begrenztes Platzangebot und die Sicherheits- und Hygienevorschriften lassen dies nicht zu. Daher werden ganz gezielt die kirchlichen Jugendorganisationen der Seelsorgeeinheit angeschrieben und zu diesem Auftakt-Jugendgottesdienst eingeladen. Fünfzehn Minuten vor Gottesdienstbeginn muss man da sein, da die Anmeldeformulare laut der geltenden Corona-Verordnung Vorort ausgefüllt werden müssen. Auch eine medizinische Mund-Nasen-Maske muss getragen werden. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.02.2021