Pragmatischer Problemlöser

Walldürn.Hilfsbereit, bestens geschult im Umgang mit Menschen, sicher im Auftreten, im positiven Sinn schlitzohrig bei all seinen Entscheidungen. Und davon gab es viele in der langen beruflichen Laufbahn von Theo Seeber. 25 Jahre lang prägte er zunächst in Rippberg und später in der Gesamtstadt Walldürn die Kommunalplanung und Stadtentwicklung, setzte in der Wirtschaftsförderung Akzente und entwickelte den Fremdenverkehr maßgeblich weiter. Als Anerkennung der gewissenhaften Erfüllung seiner Aufgaben in verschiedenen Funktionen in der Stadtverwaltung erhielt Theo Seeber die Ehrennadel in Silber des Gemeindetags und die Freiherr-von-Stein-Medaille. Am vergangenen Freitag ist der ehemalige Erste Beigeordnete der Stadt Walldürn im Alter von 77 Jahren gestorben.

Vielfältige Aufgaben bewältigt

Die kommunalpolitische Arbeit von Theo Seeber begann am 9. Juni 1971 mit der Einführung in das Amt als Bürgermeister von Rippberg. Nach der Eingemeindung der Ortschaft in die Gesamtstadt Walldürn fungierte er ab 1. Dezember 1972 als hauptamtlicher Ortsvorsteher, leitete von 1976 bis 1979 das Hauptamt und von 1979 bis 1987 das Amt für Kommunalplanung und Stadtentwicklung. Am 30. Juni 1987 wählte der Gemeinderat Theo Seeber zum Ersten Beigeordneten der Stadt Walldürn. Zum Amtsantritt im September 1987 übernahm er mit der Bauverwaltung und ab 1991 mit der Wirtschaftsförderung sowie dem Fremdenverkehr auch neue Aufgaben innerhalb der Verwaltung.

Fortschritte bei der Sanierung der Innenstadt, die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben sowie die Steigerung der Übernachtungszahlen zählen zu seinen größten Erfolgen. Die letzten herausragenden Aufgaben waren für ihn 1994 die Organisation des 1200-Jahr-Stadtjubiläums und 1995 des „Festivals der guten Taten“.

Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, vertrat Theo Seeber seine Überzeugungen konflikt- und kompromissbereit zugleich im Gemeinderat. Als notwendig erkannte Entscheidungen versuchte er pragmatisch und konsequent herbeizuführen. Nicht immer zur Freude aller Ratsmitglieder, stets jedoch den Blick auf das Wohl der Stadt gerichtet. Als versierten Fachmann, der konstruktiv und sachlich nach Lösungswegen gesucht hat, werden ihn seine Mitarbeiter in Erinnerung behalten. Mit einem großen Erfahrungsschatz stand Theo Seeber seinen Kollegen hilfreich zur Seite.

Neue Herausforderung gesucht

Im September 1995, nach einem Vierteljahrhundert kommunalpolitischer Tätigkeit, beschloss er im Alter von 53 Jahren, beruflich noch einmal völlig neue Wege zu gehen. Mit einem Festakt in der Nibelungenhalle wurde Theo Seeber im Beisein zahlreicher Ehrengäste verabschiedet. In den Jahren danach stellte er sich in der Region Bodensee einer neuen Herausforderung, lebte später einige Jahre in Tauberbischofsheim und zog schließlich wieder nach Walldürn.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 9. August, um 13 Uhr in der Friedhofskapelle in Walldürn statt. Anschließen Baumbestattung im engsten Familienkreis. rs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019