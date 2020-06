Präsenz-Kurse starten wieder

Miltenberg.Groß ist die Freude bei der VHS Miltenberg über die Wiederaufnahme des Präsenz-Kursbetriebs. Die aktuelle Corona-Rechtsverordnung ermöglicht dies unter strengen Hygieneauflagen nach den Grundsätzen des Infektionsschutzes.

Neues Angebot

Neben einigen für Juni und Juli geplanten Kursen hat die Außenstelle ganz neu ein kleines Programm im Freien unter dem Motto „Sommer zum Wohlfühlen“ zusammengestellt. Von Pilates über Zumba, Yoga, Faszien-Fitness bis hin zu Bodystyling bietet die VHS jeweils einzeln zu buchende Termine in Miltenberg am TV-Platz hinter dem Hallenfreibad, am Minispielfeld im Außengelände der Grundschule Miltenberg und im Garten des Kindergartens St. Peter in Großheubach an. Diese Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. Im Zweifelsfall kann am Kurstag ab 16 Uhr die VHS unter Telefon 09371/404147 kontaktiert werden. Veranstaltungen sind ab sofort über www.vhs-miltenberg.de zu buchen. Die Gruppengrößen sind an die Vorgaben der bayerischen Hygieneschutzverordnung angepasst. Es gibt keine Umkleidemöglichkeit, Teilnehmer müssen also direkt in Sportkleidung, mit Sonnenschutz und ausreichend Getränk, zum Termin kommen. Vor Ort stehen weiterhin keine Toiletten zur Verfügung. Das Hygienekonzept für Veranstaltungen im Freien ist bei der VHS Miltenberg , unter anderem auf der Homepage, veröffentlicht.

Momentan ist die Planung des Herbstsemesters unter Einarbeitung aller Hygieneregelungen für geschlossene Räume das Hauptanliegen der VHS.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.06.2020