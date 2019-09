Präsentation mit drei Schwerpunkten

Das Stadt- und Wallfahrtsmuseum war am Montag erneut Thema im Gemeinderat. Es ging um die Konzeptstudie zur Neuausrichtung des Museums nach der Sanierung des Gebäudes.

Walldürn. Die Sitzung im "Haus der offenen Tür" wurde vom Ersten Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger geleitet, der den verhinderten Bürgermeister Markus Günther vertrat.

Die Konzeptstudie wurde an das Büro FranKonzept aus Würzburg vergeben. Da die derzeit laufende Sanierungsplanung sowie die Neuausrichtung des Museums baulich und inhaltlich eng miteinander verbunden sind, muss nun im Rahmen der Planungen das spätere Museumskonzept mit eingearbeitet werden. Dagmar Stonus, M.A, vom Büro Frankonzept gab den Gemeinderäten die nötigen Informationen. Die Studie war unter den vier Aspekten Analysen: Potenzial und Profil, Gebäude und Raum: Flächen und Funktion, Inhalte und Thema: Geschichte und Erlebnis sowie Träger und Betrieb: Kosten und Personal erstellt worden.

Das Museum biete eine bald 200-jährige Sammeltätigkeit seit 1828. Seit 1965 ist das Museum im Haus „Zum Güldenen Engel“ untergebracht. 1991 kam die neue Abteilung „Römische Geschichte“ dazu und es gab die Umbenennung in „Stadt- und Wallfahrtsmuseum“.

Von 1965 bis 2019 ist die Zahl der Exponate stark gestiegen. Von damals 1200 auf heute 4100. Die Sammlungsschwerpunkte erlauben eine Profilierung. Weitere Pluspunkte sind die städtische Trägerschaft, das bringe Kontinuität in die Museumsarbeit, und das Engagement der Mitglieder des Heimat- und Museumsvereins. Hier habe man „einen Partner mit großem „Know how“.

Die barrierefreie Erschließung des Museums sei unabdingbar. Für die museumspädagogische Vermittlung brauche man Veranstaltungs- und Wechselausstellungsflächen. Dazu kommen Räume wie Teeküche und Lager. Das alles sei im Gebäudebestand nicht möglich. Deshalb sei ein ergänzender Neubau neben dem Museum nötig. Dort werde die Touristinformation ihren Platz finden, eventuell auch der Geopark. Hier sollen auch die Museumspädagogik und die Teeküche untergebracht werden, weiter die WC-Anlagen. Vom Neubau aus erfolge der barrierefreie Zugang zum Museum.

Breite Zielgruppe ansprechen

Im Gebäude des Museums soll es Büros geben. Und die Exponate werden in drei thematischen Schwerpunkten auf drei Ebenen präsentiert: Unten „Wallfahrt“, im ersten Stock Stadtgeschichten/Hausgeschichten“ sowie im zweiten Stock „Land am Limes“. Bei der Präsentation setzt man natürlich auch auf neue Medien. So könnten die Besucher, so Überlegungen, mit Valentin Stumpf als Erzähler durch die historischen Räume gehen. Weiter denke man an Mitmachaktionen oder Verkleidungsangebote.

237 Quadratmeter Ausstellungsfläche wird es geben, 64 Quadratmeter Veranstaltungsfläche und 40 Quadratmeter für die Museumspädagogik. Präsentiert wird das alles unter dem Motto „Nicht alles für alle, sondern für jeden etwas.“ So wolle man eine breite Zielgruppe ansprechen.

Kosten wird das alles natürlich auch etwas. Die musealen Investitionskosten bezifferte Stonus auf 580 616 Euro brutto. Die Betriebs- und Gebäudekosten liegen demnach bei 51 000 Euro im Jahr. Hier baue man auf ein starkes ehrenamtliches Engagement. Das sei mit dem Heimat- und Museumsverein besprochen. „Die Mitglieder des Vereins sind hochmotiviert und verfügen über viel Fachwissen und Kompetenz.“

In der anschließenden kurzen Diskussion wurde auch die Parkplatzsituation angesprochen. Das sei ein Thema, sagte Christian Berlin, Leiter des Stadtbauamtes, über das man sich in der Innenstadt grundlegend Gedanken machen muss.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.09.2019