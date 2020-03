Polizei sucht Unfallzeugen

Altheim.Auf einem Schaden in Höhe von 1500 Euro bleibt der Besitzer eines Audi sitzen, sollte der Täter einer Unfallflucht nicht ermittelt werden. Laut Polizeiangaben ist ein Autofahrer vermutlich mit einer Anhängerkupplung in der Nacht von Dienstag, 17 Uhr, auf Mittwoch, 7 Uhr, gegen den in der Lilienstraße geparkten Audi gefahren und von der Unfallstelle geflüchtet.

Der Audi wurde am Kühlergrill auf einer Höhe von 40 bis 50 Zentimeter beschädigt. Zeugen des Unfalls sollen sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020