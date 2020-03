Polizei beendet Corona-Party

Walldürn.Beamte des Polizeireviers Buchen haben am Samstag eine Corona-Party in der Otto-Hahn-Straße beendet. Im Bereich der Lieferanteneinfahrt des Rewe-Marktes hatten sich am späten Nachmittag mehrere Jugendliche versammelt, obwohl die wegen der Corona-Krise geltenden Ausgangsbeschränkungen solche Treffen nicht erlauben.

Mindestens zwei Stunden lang hielten sich bis zu zehn Jugendliche dort

...