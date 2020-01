Pokale und Medaillen für erfolgreiche Aktive

Walldürn/Stutensee.Für ihre sportlichen Erfolge im Jahr 2019 wurden die Motorsportler und Nachwuchstalente des ADAC Nordbaden am Sonntag geehrt. Sportleiter Jürgen Fabry überreichte in der Festhalle Stutensee-Blankenloch in Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Petra Becker insgesamt 100 Pokale und 43 Medaillen an die erfolgreichen Sportfahrer und sah darin einen eindrucksvollen Beleg für die Lebendigkeit des Motorsports in Nordbaden.

Viele Disziplinen

Von Slalom- und Rundstrecken-Wettkämpfen im Kart-, Motorrad- oder Automobilsport, über Auto-Cross, Rallye, Fahrrad- sowie Motorradtrial oder Motoball: Die Disziplinen, in denen man in den 71 nordbadischen ADAC Ortsclubs als Jugendlicher oder Erwachsener aktiv werden kann, sind vielfältig.

Lob für Engagement

„Hinter einer derart glänzenden Bilanz stehen die vielen ehrenamtlich engagierten Helfer aus den 71 Ortsclubs des ADAC Nordbaden, ohne die keine einzige Motorsportdisziplin möglich wäre“, betonte Jürgen Fabry.

Ob als Sportwart, Rennleiter, Streckenposten, als Helfer in Fahrerlager und Boxengasse oder in einem der vielen anderen Funktionsbereiche vor, während und nach einer Veranstaltung – die ehrenamtlichen Helfer wachen über die Einhaltung der Regelwerke, sorgen für Sicherheit und Fairness und bilden damit das Fundament für den Motorsport.

Geehrt wurden auch Aktive des MSC Walldürn und des MSC Schefflenz.

Klasse 5 (Jahrgang 2001 bis 2003): Adrian Riehl, MSC Walldürn/ADAC Nordbaden.

Mannschaftswertung, ADAC Nordbaden: Thiederik Terlinden, AMC Reilingen, Leonardo Pereira, MSC Altenbach, Loris D‘antoni, MSC Altenbach, Linus Maxim Schmidt, MSC Oberflockenbach, Adrian Riehl, MSC Walldürn.

Jahrgang 2008/2009: Volkan Saglam, MSC Walldürn, 1. Platz Nordbadische ADAC Meisterschaft, 3. Platz baden-württembergische Meisterschaft.

Jahrgang 2006/2007: Viola Riehl, MSC Walldürn, 2. Platz nordbadische ADAC-Meisterschaft.

Jahrgang 2004/2005: Sebastian Brandl, MSC Walldürn, 3. Platz nordbadische ADAC Meisterschaft.

Jahrgang 2001 bis 2003: Adrian Riehl, MSC Walldürn, 3. Platz nordbadische ADAC Meisterschaft, 1. Platz baden-württembergische Meisterschaft, 3. Platz südwestdeusche ADAC Kartslalom-Meisterschaft.

Überregionale Erfolge erzielten.

Automobil Rundstrecke: Danny Brink, MSC Walldürn, 2. Platz VLN Klasse V4.

Senioren: 2. Platz Dirk Reutebuch, MSC Schefflenz.

Open:

2. Platz Leon Wolf, MSC Schefflenz.

ADAC-Jugendsportabzeichen in Bronze (Verleihung im Ortsclub): Alexander Riehl, MSC Walldürn.

ADAC-Jugendsportabzeichen in Gold (Verleihung im Ortsclub): Volkan Saglam, MSC Walldürn, Viola Riehl, MSC Walldürn.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020