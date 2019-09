Pfarrei feiert Wallfahrtsfest

Schneeberg.Die Pfarrei Schneeberg feiert am Sonntag, 8. September, traditionell das große Patronats- und Wallfahrtsfest „Maria Geburt“. Hierzu erwartet sie zahlreiche Gläubige aus dem Maintal und dem benachbarten Baden und Hessen. Am Wallfahrtstag besteht von 9 bis 9.30 Uhr Beichtgelegenheit, um 8 Uhr beginnt die Frühmesse.

Das Hochamt des Wallfahrtsfestes beginnt um 10 Uhr, die Festpredigt hält Jugendpfarrer Bernd Winter, im Anschluss zieht die Eucharistische Prozession durch die Gemeinde. Um 14.30 Uhr ist die Festandacht anberaumt.

Walldürn-Pilger feiern

Um 16.30 Uhr treffen die Wallfahrer aus Walldürn ein und um 17 Uhr feiern sie den Wallfahrtsgottesdienst. Um 20 Uhr beginnt die Marienfeier, danach setzt sich eine Lichterprozession in Bewegung. Viele kleine Altäre an den Häusern und in den Höfen zieren den Prozessionsweg, der in der dunklen Nacht nur vom Kerzenschein erleuchtet wird. tha

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019