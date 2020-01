Personalgewinnung ein Zukunftsthema

Walldürn.Der Feuerwehrbedarfsplan bildete einen Schwerpunkt in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch im „Haus der offenen Tür“. Nach dem Feuerwehrgesetz hat jede Gemeinde auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.

Zur Beurteilung des unbestimmten Rechtsbegriffes „leistungsfähige Feuerwehr“ haben der Landesfeuerwehrverband und das Innenministerium Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr herausgegeben, die für den Brandeinsatz und die technische Hilfeleistung herangezogen werden.

Auf dieser Grundlage werden der zur Gefahrenabwehr erforderliche Kräftebedarf und die notwendigen Ausstattungsmerkmale der Gemeindefeuerwehr ermittelt: Einsatzkräfte und Einsatzmittel müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes an der Einsatzstelle verfügbar sein. Dies soll durch einen Feuerwehrbedarfsplan dokumentiert werden.

Der Plan enthält wesentliche Angaben für die Beschreibung der feuerwehrtechnisch relevanten örtlichen Verhältnisse (Gefährdungsanalyse) und bildet die Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung einer für einen geordneten Lösch- und Rettungseinsatz erforderlichen leistungsfähigen Feuerwehr.

Ein solcher Plan besteht aus folgenden Teilen: der Gemeindestruktur, der Feuerwehrstruktur mit Abteilungen, einer individuellen Wertung des örtlichen Risikos und der Fahrzeugkonzeption.

Im März 2018 hat der Verwaltungsausschuss beschlossen, das Unternehmen Forplan in Bonn mit der Erstellung eines Bedarfsplans zu deren Angebotspreis von 7040 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Reisekosten von rund 1500 Euro zu beauftragen.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 wurde eine sogenannte „Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse“ durchgeführt, bei der alle Feuerwehrmitglieder neben Personaldaten und Ausbildungsqualifikationen insbesondere zur persönlichen und tageszeitabhängigen Verfügbarkeit online befragt wurden.

Vor Ort umgeschaut

Bei einem Vororttermin im Februar 2019 hatte sich der Gutachter des Unternehmens dann alle Feuerwehrhäuser sowie Einsatzfahrzeuge angesehen und sich zur Erstellung einer Risikoanalyse einen Überblick über die baulichen Strukturen im Stadtgebiet Walldürn verschafft. Das alles mündete in einen 238-seitigen Feuerwehrbedarfsplan.

Der wurde am Mittwoch von Patrik Habeth von der Firma Forplan vorgestellt. Insgesamt zeichnete er ein positives Bild von der Feuerwehr, Ausbildungsstand und Motivation seien hoch. Dennoch gebe es Aufgaben für die Zukunft, etwa was die Altersstruktur der Feuerwehr angehe. Hier gebe es eine „Überalterungstendenz“.

Am Ende seines umfangreichen Vortrags nannte Habeth einige Punkte, die künftig auf der Liste stehen. Etwa die Aus- und Weiterbildung des Personals, die Anpassung der Fahrzeugstruktur und der Gebäudesituation, eine kontinuierliche Mitgliedergewinnung oder der Ausbau der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Jetzt habe man einen Plan, der aufzeigt, wo man die nächsten Jahre hin will. „Sie haben eine gute Freiwillige Feuerwehr, die hoch motiviert ist“, so der Experte. Man müsse aber am Ball bleiben.

Lob für das Engagement der Feuerwehrleute gab es auch von Bürgermeister Markus Günther. Man werde eine Arbeitsgruppe bilden, die sich mit dem Thema befasst. Ein Schwerpunkt für die Zukunft sei sicher die Personalgewinnung, investiert werden müsse aber auch in die Gebäudestruktur und in die Fahrzeuge. mar

