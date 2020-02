Party auf dem Sportgelände

Walldürn.Die 6. Walldürner Partynacht „Ball ohne Namen“ findet am Fastnachtssamstag auf dem Sportgelände Süd mit den Bereichen Clubheim sowie dem überdachen und beheizten großen Festplatzbereich statt.

Die Party startet am Samstag, 22. Februar, Einlass ist ab 20 Uhr, bis 21.30 Uhr gibt es ein Spezialangebot, während des Abends sind verschiedene Happy Hours vorgesehen. Erstmalig wird es dabei eine zusätzliche Cocktailhüttenbar im Angebot geben. Die Gäste erwartet unter anderem wieder die urige Hütten-Apresski-Bar. Musikalisch haben sich die zwei getrennten Dancefloors bestens bewährt und sie werden ganz unterschiedliche Genre-Mixe im Programm haben. Dazu wurde der Newcomer in der aktuellen Szene aus dem Odenwald im DJ-Bereich verpflichtet: „DJ Amax wird an den Turntabels mit frischen Beats und aktuell angesagten Chartbreakern die Musik für die Generation Z aus den Boxen klingen lassen. Für Hüttengaudi pur sorgen die beiden Partyspezialisten „DJ Crazy & DJ Maio“.

Es wird diesmal auch als optisches Schmankerl eine Showtanzeinlage stattfinden. Genügend Parkplätze sind am Sportgelände ebenfalls vorhanden.

